НКРЕКП схвалила підвищення з 1 серпня тарифу на передачу електроенергії «Укренерго»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила підвищення тарифу НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 серпня 2026 року на 25% до 928,45 грн/МВт*год.
Таке рішення було прийняте на засіданні комісії 7 липня, яке транслювалося онлайн.
Зазначається, що проєкт постанови був схвалений з приміткою за умови усунення законодавчої колізії.
Раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифу НЕК «Укренерго» на послуги з оперативно-диспетчерського управління.Відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 30 червня.
Згідно з рішенням НКРЕКП, із 1 липня тариф на послуги з оперативно-диспетчерського управління зросте на 7,8% — до 118,64 грн за МВт·год без ПДВ. З 1 січня 2026 року тариф на передачу становив 742,91 грн/МВт-год, тариф на диспетчеризацію — 110,03 грн/МВт-год.