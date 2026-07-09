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НКРЕКП схвалила підвищення з 1 серпня тарифу на передачу електроенергії «Укренерго»

Енергетика
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НКРЕКП схвалила підвищення з 1 серпня тарифу на передачу електроенергії «Укренерго»
НКРЕКП схвалила підвищення з 1 серпня тарифу на передачу електроенергії «Укренерго»
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила підвищення тарифу НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 серпня 2026 року на 25% до 928,45 грн/МВт*год.
Таке рішення було прийняте на засіданні комісії 7 липня, яке транслювалося онлайн.
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Національна комісія повідомила, що проєкт буде розміщенний на сайті для обговорення з метою прийняття остаточного рішення.
Згідно із проєктом рішення, для підприємств «зеленої» електрометалургії тариф може зрости на 27% — до 563,26 грн/МВт-год (без ПДВ).
У структурі нового тарифу складова на виконання спеціальних обов’язків із підтримки виробництва електроенергії з ВДЕ становитиме 365,19 грн/МВт-год.
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Зазначається, що проєкт постанови був схвалений з приміткою за умови усунення законодавчої колізії.
Раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифу НЕК «Укренерго» на послуги з оперативно-диспетчерського управління. Відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 30 червня.
Згідно з рішенням НКРЕКП, із 1 липня тариф на послуги з оперативно-диспетчерського управління зросте на 7,8% — до 118,64 грн за МВт·год без ПДВ. З 1 січня 2026 року тариф на передачу становив 742,91 грн/МВт-год, тариф на диспетчеризацію — 110,03 грн/МВт-год.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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