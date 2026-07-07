До кінця 2027 року в Україні мають з’явитися 1505 МВт нових потужностей Сьогодні 19:22 — Енергетика

До кінця 2027 року в Україні мають з’явитися 1505 МВт нових потужностей

В Україні розпочався новий етап конкурсу на будівництво понад 1,5 ГВт нових високоманеврених генеруючих потужностей. Комісія з проведення конкурсу затвердила конкурсну документацію, після чого потенційні інвестори отримали 20 днів для подання пропозицій і зауважень до умов участі.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

«Очікуємо, що весь запланований обсяг потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. Це стане одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації та посилення енергетичної безпеки України», — додав Шмигаль.

Конкурс охоплює понад 1500 МВт нових потужностей

За словами Шмигаля, комісія офіційно затвердила правила та вимоги до учасників конкурсу.

Проєкт передбачає введення в експлуатацію 1505 МВт нових високоманеврених генеруючих потужностей. У конкурсі можуть брати участь лише нові установки, які раніше не перебували в експлуатації.

Нові енергетичні об’єкти планують побудувати в регіонах із найбільшим дефіцитом потужностей. Йдеться про Харківську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Одеську, Чернігівську та Київську області, а також місто Київ.

Вимоги до майбутніх об’єктів

Як зазначив очільник Міненерго, кожен енергетичний об’єкт повинен мати гарантовану потужність не менше 10 МВт.

Також установки мають бути оснащені другим рівнем захисту, забезпечувати роботу в умовах відсутності напруги у зовнішній мережі та мати гарантований строк експлуатації щонайменше 20 років або 100 тис. годин роботи.

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Шмигаль повідомив, що держава забезпечить інвесторам механізм компенсації можливої різниці в ціні електроенергії у пікові години споживання — вранці та ввечері.

Крім того, опрацьовується можливість страхування воєнних ризиків у разі знищення або пошкодження обладнання. Для цього планують використовувати механізм дерискінгу, розроблений Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

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