Україна різко скоротила імпорт електроенергії Сьогодні 09:12 — Енергетика

Україна різко скоротила імпорт електроенергії

У червні 2026 року Україна імпортувала із сусідніх країн 295 тисяч мегават-годин електроенергії.

За попередніми оцінками аналітиків ExPro Electricity , це на 25% менше, ніж у травні.

Водночас експорт української електроенергії продемонстрував протилежну динаміку. За місяць його обсяг зріс на 61% і досяг 151,5 тисячі мегават-годин.

Структура імпорту також зазнала змін через сезонні ремонти енергетичної інфраструктури в сусідніх країнах. Найбільшим постачальником електроенергії до України залишилася Угорщина, на яку припало 42% загального імпорту.

Друге місце посіла Словаччина із часткою 25%. Після завершення ремонту міждержавної лінії електропередачі обсяги імпорту зі словацького напрямку збільшилися з 941 мегават-години у травні до 74,3 тисячі мегават-годин у червні. Натомість постачання з Польщі скоротилися на 71%.

Попри активніше зростання експорту, Україна продовжує значно більше закуповувати електроенергії за кордоном, ніж продає. За підсумками першого півріччя 2026 року імпорт становив 4,3 мільйона мегават-годин, тоді як експорт — лише 309 тисяч мегават-годин.

Таким чином, за шість місяців обсяги імпорту перевищили експорт майже у 14 разів, що свідчить про збереження залежності української енергосистеми від зовнішніх поставок.

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