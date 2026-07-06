Україна різко скоротила імпорт електроенергії

Водночас експорт української електроенергії продемонстрував протилежну динаміку. За місяць його обсяг зріс на 61% і досяг 151,5 тисячі мегават-годин.
Структура імпорту також зазнала змін через сезонні ремонти енергетичної інфраструктури в сусідніх країнах. Найбільшим постачальником електроенергії до України залишилася Угорщина, на яку припало 42% загального імпорту.
Друге місце посіла Словаччина із часткою 25%. Після завершення ремонту міждержавної лінії електропередачі обсяги імпорту зі словацького напрямку збільшилися з 941 мегават-години у травні до 74,3 тисячі мегават-годин у червні. Натомість постачання з Польщі скоротилися на 71%.
Попри активніше зростання експорту, Україна продовжує значно більше закуповувати електроенергії за кордоном, ніж продає. За підсумками першого півріччя 2026 року імпорт становив 4,3 мільйона мегават-годин, тоді як експорт — лише 309 тисяч мегават-годин.
Таким чином, за шість місяців обсяги імпорту перевищили експорт майже у 14 разів, що свідчить про збереження залежності української енергосистеми від зовнішніх поставок.