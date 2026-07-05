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Чи загрожує Україні дефіцит пального: відповідь Мінекономіки

Енергетика
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В Україні не прогнозують дефіциту пального
В Україні не прогнозують дефіциту пального, Фото: magnific
Наразі український ринок забезпечений необхідними обсягами пального, тож дефіциту не спостерігається.
Про це міністр економіки Олексій Соболев розповів під час виступу на годині запитань до уряду, пише «УНІАН».

Чи є ризик нестачі пального

«Станом на зараз дефіциту пального для цивільного сектору в Україні немає. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується, логістика працює», — зазначив міністр.
За його словами, аналогічне завдання щодо забезпечення населення пальним стояло перед урядом і під час війни США та Ізраїлю проти Ірану. Тоді було вжито низку необхідних заходів, які дозволили уникнути дефіциту пального та не допустити розвитку кризової ситуації.
Він зазначив, що уряд у взаємодії з обласними військовими адміністраціями та учасниками ринку постійно моніторить ситуацію й координує подальші дії.
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«Консультації відбуваються щоденно, для того, щоб у різних регіонах напрацювати різноманітні моделі, які допоможуть нам отримати це пальне в регіонах, його розподіл, захистити АЗС і працювати, чи, наприклад, робити підвезення пального з коліс без накопичення ресурсу на місці. Ці дискусії зараз ведуться з ринком», — говорить Соболев.
Також він повідомив, що уряд разом із представниками ринку опрацьовує механізм страхування або створення спільного фонду.
Передбачається, що він дасть змогу компенсувати витрати або фінансувати окремі заходи, необхідні для забезпечення стабільної роботи паливного ринку.
Раніше Finance.ua писав, що травень 2026 року продемонстрував високу чутливість українського авторинку до змін вартості пального. Після того як дизельне пальне подорожчало до 86 грн за літр, а бензин А-95 подешевшав до 76 грн за літр, покупці почали активніше обирати бензинові автомобілі.
За матеріалами:
УНІАН
Пальне
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