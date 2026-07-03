Єдиний нафтопереробний завод Грузії повністю відмовляється від російської нафти Сьогодні 14:24 — Енергетика

Єдиний нафтопереробний завод Грузії повністю відмовляється від російської нафти

Єдиний нафтопереробний завод у Грузії Kulevi Oil Refinery планує до серпня-вересня поточного року повністю припинити переробку сирої нафти російського походження.

Про це йдеться в заяві компанії Black Sea Petroleum, яка управляє підприємством.

У компанії Black Sea Petroleum переконані, що такий крок відкриє для її продукції вихід на високорентабельні світові ринки.

За офіційними даними виробника, у першому півріччі 2026 року обсяг нафтопереробки на підприємстві вже перевищив 650 тисяч тонн.

Раніше генеральний директор компанії Давид Поцхверія зазначав , що російську нафту планують замістити сировиною з інших регіонів.

На першому етапі завод використовуватиме нафту з Туркменістану, а згодом перейде на сировину з Казахстану та інших держав.

Керівник підприємства підкреслив, що це рішення безпосередньо пов’язане з чинною в Європейському Союзі забороною на імпорт нафтопродуктів, які були вироблені з російської сирої нафти.

Санкційні ризики та зобов’язання Тбілісі

У лютому поточного року Європейський Союз серйозно розглядав можливість введення санкцій проти нафтового термінала в Кулеві через транзит та перевезення російської нафти.

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