Єдиний нафтопереробний завод Грузії повністю відмовляється від російської нафти
— Енергетика
Єдиний нафтопереробний завод у Грузії Kulevi Oil Refinery планує до серпня-вересня поточного року повністю припинити переробку сирої нафти російського походження.
Про це йдеться в заяві компанії Black Sea Petroleum, яка управляє підприємством.
У компанії Black Sea Petroleum переконані, що такий крок відкриє для її продукції вихід на високорентабельні світові ринки.
За офіційними даними виробника, у першому півріччі 2026 року обсяг нафтопереробки на підприємстві вже перевищив 650 тисяч тонн.
Раніше генеральний директор компанії Давид Поцхверія зазначав, що російську нафту планують замістити сировиною з інших регіонів.
На першому етапі завод використовуватиме нафту з Туркменістану, а згодом перейде на сировину з Казахстану та інших держав.
Керівник підприємства підкреслив, що це рішення безпосередньо пов’язане з чинною в Європейському Союзі забороною на імпорт нафтопродуктів, які були вироблені з російської сирої нафти.
Санкційні ризики та зобов’язання Тбілісі
У лютому поточного року Європейський Союз серйозно розглядав можливість введення санкцій проти нафтового термінала в Кулеві через транзит та перевезення російської нафти.Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.