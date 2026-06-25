Дизель по 86 грн: як ціни на пальне змінили вподобання українців Сьогодні 20:01 — Технології&Авто

Український авторинок став пластичним, як ніколи

Травень 2026 року продемонстрував високу чутливість українського авторинку до змін вартості пального. Після того як дизельне пальне подорожчало до 86 грн за літр, а бензин А-95 подешевшав до 76 грн за літр, покупці почали активніше обирати бензинові автомобілі.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

«Травень довів: український авторинок став пластичним, як ніколи. Роздрібний покупець миттєво реагує на стелу АЗС. Падіння ціни на бензин А-95 реанімувало попит на традиційні двигуни, тоді як дорогий дизель почав видавлювати легкові дизельні авто з процесу імпорту в категорію „транспорту виключно для комерції“. Електромобілі ж переживають логічну корекцію: інфраструктурні виклики 2026 року змушують клієнтів обирати паливну автономність», — зазначають автори дослідження.

Внутрішній ринок

На вторинному ринку всередині країни паливні тренди відіграли роль головного диригента., eauto.org.ua

Бензин: 43,9% (+1,0%) — абсолютний переможець місяця. Падіння вартості А-95 на 3,3 гривні за літр зробило класичні атмосферні та турбо-мотори найпривабливішим варіантом для тих, хто купує машину «на щодень».

Дизель: 26% (+0,6%) — попри психологічно важкий цінник у 86 грн/л наприкінці місяця, внутрішні перепродажі важкого палива мінімально зросли.

ГБО: 20,2% (0%) — залізобетонна стабільність. Зниження ціни на пропан-бутан до 46,5 грн/л утримує величезну армію економних водіїв.

Електро: 7,1% (-1,4%) — не глобальне, але помітне падіння частки. Окрім подорожчання електромобілів через ПДВ дається взнаки наближення до ліміту за побутовими розетками, тобто кількості покупців які потенційно мають доступ до енергії за побутовим тарифом.

Імпорт вживаних авто

У сегменті «свіжопригнаних» реакція на дорожнечу дизеля виявилася куди радикальнішою, адже тут покупець обирає машину свідомо, заздалегідь прораховуючи логістику та митні платежі.

У сегменті імпортованих автомобілів покупці дедалі частіше віддають перевагу бензиновим моделям, eauto.org.ua

Бензин: 56,9% (+1,0%) — імпортери оперативно переорієнтувалися на європейські та американські бензинові малолітражки. Дешевше пальне в Україні робить пригін таких авто максимально рентабельним.

Дизель: 20,2% (-1,0%) — прямий наслідок паливного центу. Подорожчання дизельного пального знизило інтерес до ввезення дизельних легкових автомобілів.

Гібриди: 8,6% (+0,6%) — тихий, але впевнений підйом. Частка гібридних моделей продовжує зростати завдяки поєднанню економічності та відсутності залежності від зарядної інфраструктури.

Ринок нових авто

В автосалонах правила гри диктують фінансові інструменти, лізинг та системні закупівлі юридичних осіб, проте навіть там паливний фактор перекроїв статистику.

У сегменті нових автомобілів суттєву роль продовжують відігравати корпоративні закупівлі та лізингові програми, eauto.org.ua

Бензин: 40,5% (+1,4%) — стабільне зростання за рахунок приватних покупців, які обирають класичні кросовери середнього цінового сегмента.

Дизель: 19,4% (+1,1%) — у нових машинах дизель росте всупереч ціні на заправках. Пояснення просте: цей сектор тримається на корпоративних автопарках та великих рамних позашляховиках, де альтернативи дизелю просто немає через крутний момент та специфіку експлуатації. Юрособи дивляться на довгостроковий TCO, де дизель все одно виграє за рахунок менших об’ємів споживання при великих пробігах.

Гібриди: 31,3% (-2,1%) — суттєво просіли в частці, але залишаються гігантським пластом ринку.

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