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В Україні в I півріччі було введено в експлуатацію 70 вітротурбін

Енергетика
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В Україні в I півріччі було введено в експлуатацію 70 вітротурбін
В Україні в I півріччі було введено в експлуатацію 70 вітротурбін
У першому півріччі 2026 року в Україні було введено в експлуатацію 70 вітротурбін загальною потужністю 414,8 МВт.
Про це повідомила пресслужба Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА).
Згідно з нещодавнім опитуванням учасників УВЕА, портфель вітроенергетичних проєктів в Україні на період 2027−2033 років перевищує 10 ГВт, водночас географія майбутніх ВЕС охоплює майже всі регіони країни.
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Найбільший приріст нових потужностей очікується у 2028 та 2029 роках — 1773 МВт і 1972 МВт відповідно, в той час, як у 2027 році прогнозується приєднання до енергосистеми України ще 1424 МВт нових вітрових потужностей.
«Поточна динаміка підтверджує стабільний розвиток вітроенергетичної галузі та її важливу роль у відновленні й трансформації енергосистеми України. Цікавим є й поява нового тренду: будівництво установок зберігання енергії (УЗЕ) на майданчиках ВЕС, а також проєктування і будівництво гібридних електростанцій, до складу яких входять ВЕС, СЕС і УЗЕ», — зазначено в повідомленні.
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Раніше ми писали, що у першому кварталі 2026 року 45,5% електроенергії, виробленої в ЄС, було вироблено з відновлюваних джерел енергії. Це збільшення порівняно з тим самим кварталом 2025 року, коли частка становила 42,7%.
Вітер був основним джерелом відновлюваної електроенергії в ЄС, на який припадало 44,9% від загального обсягу відновлюваної електроенергії порівняно з 42,3% у першому кварталі 2025 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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