Нафта дешевшає після рішення ОПЕК+ збільшити видобуток Сьогодні 17:13 — Енергетика

У понеділок світові ціни на нафту дещо знизилися після того, як країни ОПЕК+ домовилися з серпня збільшити цільові обсяги видобутку.

Про це повідомляє Reuters

Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 34 центи (0,47%), до 71,78 долара за барель, після зростання на 0,45% у п’ятницю. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 20 центів (0,29%), до 68,49 долара за барель.

Минулого тижня ціни на обидва контракти майже не змінилися після кількох тижнів переважного зниження. Інвестори уважно стежили за розвитком відносин між США та Іраном, а також за відновленням експорту нафти з країн Перської затоки через Ормузьку протоку.

«Після тривалих вихідних у США трейдери займають вичікувальну позицію і чекають, чи будуть відносини між США та Іраном цього тижня дружніми чи загостряться», — зазначив головний аналітик ринку компанії KCM Trade Тім Ватерер.

У неділю ОПЕК та її союзники, включно з росією, погодилися збільшити планові обсяги видобутку на 188 тис. барелів на добу, починаючи із серпня. Це доповнить аналогічні підвищення, запроваджені у червні та липні. Водночас фактичне нарощування видобутку досі було обмеженим через перебої з експортом, спричинені війною між Іраном та Ізраїлем, яка негативно вплинула на судноплавство через Ормузьку протоку. Це ускладнило постачання нафти для ключових виробників ОПЕК, зокрема Саудівської Аравії, Кувейту та Іраку.

Нині країни-члени ОПЕК з Перської затоки почали відновлювати постачання, припинені під час війни з Іраном, і збільшують експорт. За даними опитування Reuters, видобуток нафти ОПЕК у червні зріс на 3,3 млн барелів на добу порівняно з попереднім місяцем — до 19,43 млн барелів на добу, відновившись після найнижчого рівня за понад два десятиліття.

Укрінформ За матеріалами:

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