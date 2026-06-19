Загальна потужність розподіленої газової генерації в Україні перевищила 1,8 ГВт Сьогодні 09:44 — Енергетика

Загальна потужність розподіленої газової генерації в Україні перевищила 1,8 ГВт

Наразі сукупна потужність усіх введених в експлуатацію об’єктів розподіленої газової генерації в Україні становить 1806,3 МВт.

Про це повідомив перший віцепрем’єр — міністр енергетики Денис Шмигаль у телеграм-каналі в четвер.

«Наразі тривають будівельні роботи для встановлення 249 установок загальною потужністю 522,8 МВт. Завершення робіт на більшості об’єктів очікуємо вже у вересні-листопаді цього року», — написав він

За словами першого віцепрем’єра, лідерами серед регіонів за вже введеними в експлуатацію об’єктами є Київська (212,3 МВт) та Черкаська (124,6 МВт) області.

Лише за останні 3,5 місяця регіони ввели в експлуатацію 338,7 МВт. Найбільше — у Київській, Житомирській областях та Києві.

Як стверджує Шмигаль, Міненерго продовжує покращувати умови для розвитку розподіленої газової генерації. Зокрема, запроваджуються прямі контракти PPA і додаткові стимули для споживачів і бізнесу, переглянуто підходи до формування граничних цін на ринку електроенергії. Окрім того, споживачів звільнено від плати за розподіл газу при бойових пошкодженнях та спрощено процедуру розміщення нових установок.

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