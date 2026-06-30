Тарифи Укренерго зростуть — НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення з 1 липня Сьогодні 18:30 — Енергетика

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифу НЕК «Укренерго» на послуги з оперативно-диспетчерського управління.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 30 червня, повідомляє Укрінформ.

Новий тариф діятиме з 1 липня

Згідно з рішенням НКРЕКП, із 1 липня тариф на послуги з оперативно-диспетчерського управління зросте на 7,8% — до 118,64 грн за МВт·год без ПДВ.

З 1 січня 2026 року тариф на передачу становив 742,91 грн/МВт-год, тариф на диспетчеризацію — 110,03 грн/МВт-год.

Читайте також Шмигаль поставив завдання енергетикам через аномальну спеку

Водночас регулятор планував розглянути питання підвищення тарифу на передачу електроенергії на 21,8% — до 903,53 грн за МВт·год без ПДВ.

Однак питання було зняте з розгляду через юридичну колізію в оновленому законодавстві про ринок електроенергії. НКРЕКП планує повернутися до розгляду зміни тарифу на передачу пізніше.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.