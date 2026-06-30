Тарифи Укренерго зростуть — НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення з 1 липня
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифу НЕК «Укренерго» на послуги з оперативно-диспетчерського управління.
Відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 30 червня, повідомляє Укрінформ.
Новий тариф діятиме з 1 липня
Згідно з рішенням НКРЕКП, із 1 липня тариф на послуги з оперативно-диспетчерського управління зросте на 7,8% — до 118,64 грн за МВт·год без ПДВ.
З 1 січня 2026 року тариф на передачу становив 742,91 грн/МВт-год, тариф на диспетчеризацію — 110,03 грн/МВт-год.
Водночас регулятор планував розглянути питання підвищення тарифу на передачу електроенергії на 21,8% — до 903,53 грн за МВт·год без ПДВ.
Однак питання було зняте з розгляду через юридичну колізію в оновленому законодавстві про ринок електроенергії. НКРЕКП планує повернутися до розгляду зміни тарифу на передачу пізніше.
Поділитися новиною
Також за темою
Трамп закликав продавців бензину негайно знизити ціни
ПартнерськаSense Bank запустив Sense PayLink для бізнесу: швидкий прийом оплат через соцмережі
Шмигаль поставив завдання енергетикам через аномальну спеку
Відключення світла: які графіки будуть діяти
Чи вимикатимуть світло у липні та серпні (експерти)
Нафтогаз і Orlen підписали угоди про розширення постачання LNG в Україну