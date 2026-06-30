Шмигаль поставив завдання енергетикам через аномальну спеку Сьогодні 14:23 — Енергетика

Українців закликали економити електроенергію у вечірні години

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль доручив профільним службам і підприємствам енергетичного сектору забезпечити стабільне проходження періодів пікового споживання електроенергії та мінімізувати можливий дефіцит потужності.

«Через аномальну спеку, що накрила Європу, енергосистема України відчуває додаткове навантаження», — зазначив очільник Міненерго.

Які завдання поставили енергетичному сектору

Для збалансування ситуації Шмигаль доручив:

розглянути можливість оптимізації графіків ремонтної кампанії на енергоблоках атомної генерації для збільшення виробництва електроенергії в періоди максимального споживання;

забезпечити в найкоротші терміни завершення аварійно-відновлювальних робіт та введення в експлуатацію обладнання теплової генерації загальною потужністю не менше 300 МВт;

посилити залучення додаткових потужностей за рахунок когенераційних установок, зокрема газової генерації, а також підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їхньої ефективної роботи;

забезпечити активне використання установок зберігання енергії для покриття пікових навантажень і збільшення доступної потужності системи орієнтовно на 300 МВт;

вжити додаткових заходів для залучення імпорту електроенергії з країн-партнерів Європейського Союзу та опрацювати питання його збільшення державними підприємствами.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в разі тривалого періоду високих температур і масованих атак росії на енергосистему України в країні можуть запровадити аварійні відключення електроенергії тривалістю до 5 годин на добу.

Також Finance.ua писав , що в червні перебої зі світлом фіксували у Дніпровському, Голосіївському та Дарницькому районах. «Можна сказати, що сезон літніх відключень електроенергії вже розпочався в Україні. Не забуваємо, що ворог готує наступні обстріли, які можуть ще більше посилити дефіцит через пошкодження підстанцій — хоча й домашнє завдання по їхньому захисту виконано непогано», — зазначав голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

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