Шмигаль поставив завдання енергетикам через аномальну спеку
Які завдання поставили енергетичному сектору
- розглянути можливість оптимізації графіків ремонтної кампанії на енергоблоках атомної генерації для збільшення виробництва електроенергії в періоди максимального споживання;
- забезпечити в найкоротші терміни завершення аварійно-відновлювальних робіт та введення в експлуатацію обладнання теплової генерації загальною потужністю не менше 300 МВт;
- посилити залучення додаткових потужностей за рахунок когенераційних установок, зокрема газової генерації, а також підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їхньої ефективної роботи;
- забезпечити активне використання установок зберігання енергії для покриття пікових навантажень і збільшення доступної потужності системи орієнтовно на 300 МВт;
- вжити додаткових заходів для залучення імпорту електроенергії з країн-партнерів Європейського Союзу та опрацювати питання його збільшення державними підприємствами.
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