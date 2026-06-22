Мешканці окремих районів Києва в понеділок, 22 червня, повідомили про відключення електроенергії. Зокрема, перебої зі світлом фіксували у Дніпровському, Голосіївському та Дарницькому районах. За словами жителів столиці, у будинкових чатах з’являються повідомлення про початок аварійних відключень.
За словами голови Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслава Ігнатьєва, по факту в Україні вже розпочався сезон літніх відключень світла через надмірне використання кондиціонерів, передає УНІАН.
Причини відключень
«Можна сказати, що сезон літніх відключень електроенергії вже розпочався в Україні. Не забуваємо, що ворог готує наступні обстріли, які можуть ще більше посилити дефіцит через пошкодження підстанцій — хоча й домашнє завдання по їхньому захисту виконано непогано», — зазначив експерт.
Головною причиною відключень стало масове використання кондиціонерів внаслідок літньої спеки.
«Не забуваємо, що 2 енергоблоки АЕС, а це 2 ГВт/год — виведені зараз в планові ремонти. Хоч вони й з випередженням графіку йдуть, але все одно. В Європі зараз також спека — у наших сусідів румунів, угорців, словаків, поляків. Тому немає такого об’єму електроенергії у них, щоб нам видавати для покриття нашого дефіциту. Зараз імпорт набагато нижчий. Все це сумарно дає дефіцит електроенергії. Тому в різних регіонах, де найбільше споживання, але немає можливості передати, розподілити електроенергію, якраз і створюється дефіцит», — каже експерт.
Світло вимикатимуть, навіть якщо українці будуть менше використовувати кондиціонери, вважає фахівець.
«Якщо ми разом зменшимо споживання за рахунок невикористання електроенергії для кондиціонерів, то в ранкові години це може бути до 2 годин, не враховуючи обстріли. В вечірні години — від 3 до 4 годин», — прогнозує Ігнатьєв.
Що кажуть енергетики
В ДТЕК підтверджують відсутність світла в Дніпровському та Дарницькому районах Києва внаслідок аварії. Згідно з повідомленням енергетиків, електропостачання мали повернути в домівки до 16:00.