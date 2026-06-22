У Києві можливі нові відключення світла в літній період — експерт Сьогодні 19:34 — Енергетика

Світло вимикатимуть, навіть якщо українці будуть менше використовувати кондиціонери

Мешканці окремих районів Києва в понеділок, 22 червня, повідомили про відключення електроенергії. Зокрема, перебої зі світлом фіксували у Дніпровському, Голосіївському та Дарницькому районах. За словами жителів столиці, у будинкових чатах з’являються повідомлення про початок аварійних відключень.

За словами голови Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслава Ігнатьєва, по факту в Україні вже розпочався сезон літніх відключень світла через надмірне використання кондиціонерів, передає УНІАН.

Причини відключень

«Можна сказати, що сезон літніх відключень електроенергії вже розпочався в Україні. Не забуваємо, що ворог готує наступні обстріли, які можуть ще більше посилити дефіцит через пошкодження підстанцій — хоча й домашнє завдання по їхньому захисту виконано непогано», — зазначив експерт.

Головною причиною відключень стало масове використання кондиціонерів внаслідок літньої спеки.

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«Зараз спостерігається дефіцит електроенергії в ранкові та вечірні години. Це пов’язано з тим, що активно використовується кондиціонуюче обладнання», — зазначив він.

Ігнатьєв додав, що зростання температури також суттєво впливає на споживання електроенергії, збільшуючи навантаження на систему.

Він також наголосив, що частину енергоблоків атомних електростанцій виведено на планові ремонти, що додатково зменшує доступні потужності.

Обмежені можливості імпорту електроенергії

За словами експерта, розраховувати на значний імпорт електроенергії з Європи не варто через високий попит у країнах-сусідах на тлі спеки.

Він зазначив, що поєднання ремонтів на АЕС, високого споживання та обмеженого імпорту створює дефіцит потужностей у системі.

Прогноз щодо тривалості відключень

«Не забуваємо, що 2 енергоблоки АЕС, а це 2 ГВт/год — виведені зараз в планові ремонти. Хоч вони й з випередженням графіку йдуть, але все одно. В Європі зараз також спека — у наших сусідів румунів, угорців, словаків, поляків. Тому немає такого об’єму електроенергії у них, щоб нам видавати для покриття нашого дефіциту. Зараз імпорт набагато нижчий. Все це сумарно дає дефіцит електроенергії. Тому в різних регіонах, де найбільше споживання, але немає можливості передати, розподілити електроенергію, якраз і створюється дефіцит», — каже експерт.

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Світло вимикатимуть, навіть якщо українці будуть менше використовувати кондиціонери, вважає фахівець.

«Якщо ми разом зменшимо споживання за рахунок невикористання електроенергії для кондиціонерів, то в ранкові години це може бути до 2 годин, не враховуючи обстріли. В вечірні години — від 3 до 4 годин», — прогнозує Ігнатьєв.

Що кажуть енергетики

ДТЕК підтверджують відсутність світла в Дніпровському та Дарницькому районах Києва внаслідок аварії. Згідно з повідомленням енергетиків, електропостачання мали повернути в домівки до 16:00.

УНІАН За матеріалами:

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