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Уряд запускає довгострокові контракти на ринку електроенергії для бізнесу

Енергетика
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Бізнес зможе фіксувати ціну на електроенергію
Бізнес зможе фіксувати ціну на електроенергію
Українські підприємства отримають можливість заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск механізму довгострокових контрактів на ринку електроенергії.
Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Бізнес зможе фіксувати ціну на електроенергію

За словами Свириденко, непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах.
Перші торги мають відбутися вже найближчим часом. Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії — Енергоатому і Укргідроенерго:
  • 2% — через квартальні контракти;
  • 1% — через піврічні;
  • 1% — через річні.

Що зміниться для учасників ринку

Наразі споживачі електроенергії значною мірою залежать від ринку «на добу наперед», де вартість ресурсу може суттєво змінюватися залежно від попиту та пропозиції.
Взимку через високий попит ціни зростають, а у весняні чи літні місяці падають.
Новий механізм дає можливість заздалегідь зафіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво.
Для виробників електроенергії це також прогнозовані доходи, зрозумілі умови роботи та захист від падіння цін у профіцитні місяці.
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«Такі довгострокові контракти є звичною практикою в країнах ЄС. Вони допомагають залучати фінансування на нові енергетичні проєкти, адже банки охочіше кредитують, коли є гарантований покупець і зрозуміла ціна на майбутнє», — наголосила прем’єр-міністерка.
Свириденко додала, що для побутових споживачів нічого не змінюється, рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії.
«Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності», — підсумувала очільниця уряду.
За матеріалами:
Finance.ua
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