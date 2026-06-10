НКРЕКП затвердила пакет змін для стабілізації ринку електроенергії Сьогодні 14:15 — Енергетика

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила зміни до Правил ринку електричної енергії. Вони спрямовані на посилення фінансової дисципліни учасників ринку, підвищення прозорості операцій та вдосконалення взаємодії між учасниками ринку й оператором системи передачі.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Однією з підстав для підготовки змін стали рекомендації Антимонопольного комітету України щодо запобігання можливим порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та усунення потенційних ризиків для учасників ринку.

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«Оновлення Правил ринку є черговим кроком до удосконалення роботи ринку електричної енергії. Запроваджені зміни мають знизити операційні ризики для учасників, підвищити надійність розрахунків та посилити контроль за виконанням договірних зобов’язань», — сказано в повідомленні.

Захист учасників балансуючих та агрегованих груп

Ключове нововведення стосується захисту учасників балансуючих та агрегованих груп у випадках виникнення проблем зі стороною, відповідальною за баланс (СВБ).

Оновлені правила визначають чіткі випадки, коли оператор системи передачі має поновлювати договори про врегулювання небалансів для учасників балансуючої та агрегованої групи.

Це дозволить зменшити ризики для учасників, які передали відповідальність за свої небаланси іншій стороні, та забезпечити безперервність їхньої участі у ринку навіть у разі виникнення проблем із СВБ.

Посилення контролю за виконанням договорів

Також удосконалюється інформаційна взаємодія між платформою оператора системи передачі та організаторами електронних аукціонів із продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

Новий механізм забезпечить обмін необхідною інформацією для ефективнішого контролю за виконанням укладених договорів, реєстрацією відповідних обсягів електроенергії та підвищенням прозорості операцій на ринку.

Зміни щодо фінансових гарантій

Окремі зміни стосуються фінансових гарантій та розрахунків на балансуючому ринку. Документ уточнює положення щодо забезпечення виконання фінансових зобов’язань, а також окремих типових договорів між учасниками ринку та оператором системи передачі.

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