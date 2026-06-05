У Раді пояснили, як інтеграція з ЄС вплине на ціни на електроенергію Сьогодні 15:02 — Енергетика

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів встановлюватиме уряд

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4834-IX, який відкриває шлях до об’єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу. Запуск спільного енергоринку з ЄС не означає автоматичної зміни тарифів для побутових споживачів. Основний вплив інтеграції очікується на оптовому ринку та в сегменті непобутових споживачів.

Про це пише Судово-юридична газета.

Чи вплинуть європейські ціни на тарифи для населення

У Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пояснили, що автоматичної прив’язки українських цін до європейських не передбачено.

Водночас певний вплив можливий у разі зростання вартості електроенергії в ЄС та дефіциту власної генерації в Україні. У такій ситуації країна може бути змушена збільшувати обсяги імпорту, що здатне позначитися на внутрішніх цінах.

Разом із тим у профільному комітеті звертають увагу на нинішню ситуацію на європейському ринку. Завдяки активному розвитку відновлюваної енергетики в багатьох країнах ЄС ціни на електроенергію, особливо у весняно-літній період, демонструють тенденцію до зниження.

У зв’язку з цим після повного об’єднання ринків та посилення конкуренції в Україні ціни можуть не лише не зрости, а й поступово знижуватися.

Коли запрацює спільний енергоринок

Повноцінне впровадження нових правил розраховане на кілька років.

Очікується, що імплементація законодавчих змін триватиме протягом 2026−2027 років, а повне об’єднання українського та європейського ринків електроенергії може відбутися у 2028 році.

Саме тоді має запрацювати механізм market coupling, який передбачає об’єднання національних енергоринків в єдиний простір.

Як інтеграція вплине на енергетичну безпеку

Одним із ключових наслідків інтеграції має стати спрощення імпорту електроенергії з ЄС.

Наразі Україна також закуповує електроенергію на європейському ринку, однак цей процес передбачає проведення аукціонів, пошук постачальників та проходження низки процедур. Після запуску нової моделі імпорт стане швидшим і більш автоматизованим.

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Це дозволить оперативніше реагувати на дефіцит електроенергії та покривати нестачу за рахунок поставок із країн Європейського Союзу. Відповідно, ризик застосування графіків відключень у періоди нестачі генерації може зменшитися.

Що зміниться для бізнесу та бюджетних установ

Найбільший вплив новий закон матиме саме на непобутових споживачів. Йдеться про промислові підприємства, електротранспорт, водоканали, лікарні, школи, дитячі садки та підприємства теплокомуненерго, які купують електроенергію за ринковими цінами.

Завдяки відкриттю українського ринку для європейських постачальників кількість продавців електроенергії зростатиме, а конкуренція посилюватиметься. Це може сприяти зниженню вартості електроенергії для бізнесу та комунальної сфери.

У результаті зміни можуть відобразитися на собівартості послуг і товарів. Зокрема, значну частину витрат водоканалів та електротранспорту становить саме електроенергія.

Чи зміняться тарифи для населення

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів і надалі встановлюватиме уряд. Тому запуск спільного енергоринку з ЄС не означає автоматичної зміни платіжок для населення. Основний вплив інтеграції очікується на оптовому ринку та в сегменті непобутових споживачів.

Водночас через зміну витрат підприємств і комунальних служб наслідки реформи можуть поступово відображатися на вартості окремих товарів і послуг.

Прайс-кепи можуть скасувати у 2027 році

Закон також передбачає скасування прайс-кепів — граничних цін на електроенергію на оптовому ринку — з 1 травня 2027 року.

Втім, у разі виникнення надзвичайної ситуації в енергосистемі НКРЕКП збереже право тимчасово повертати такі обмеження для запобігання різким стрибкам цін.

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Додатковим інструментом захисту ринку має стати законодавство про REMIT, яке спрямоване на протидію маніпуляціям та зловживанням на енергетичному ринку.

Таким чином, у профільному комітеті вважають, що об’єднання енергоринків України та ЄС не несе автоматичного ризику зростання цін на електроенергію для населення. Навпаки, за умови збереження нинішніх тенденцій на європейському ринку та розвитку конкуренції інтеграція може створити передумови для стабілізації та поступового зниження вартості електроенергії.

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