НКРЕКП почала публікувати дані про структуру виробництва і споживання електроенергії
- динаміку часток різних типів генерації у загальному виробництві електроенергії;
- структуру споживання за основними категоріями споживачів;
- зміни у структурі енергобалансу України;
- довгострокові тенденції розвитку ринку електричної енергії.
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