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НКРЕКП почала публікувати дані про структуру виробництва і споживання електроенергії

Енергетика
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Проєкт постанови передбачає, що нові тарифи діятимуть з 1 липня до 31 грудня 2026 року.
Проєкт постанови передбачає, що нові тарифи діятимуть з 1 липня до 31 грудня 2026 року.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) розпочала оприлюдення даних про структуру виробництва та споживання електроенергії.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба регулятора.
«Новий дашборд розширює набір відкритих інструментів НКРЕКП для аналізу ринку електричної енергії та надає учасникам ринку, органам державної влади, дослідникам і громадськості зручний доступ до актуальних даних», — ідеться в повідомленні.
Дашборд охоплює дані з початку функціонування нової моделі ринку електроенергії та дає змогу аналізувати:
  • динаміку часток різних типів генерації у загальному виробництві електроенергії;
  • структуру споживання за основними категоріями споживачів;
  • зміни у структурі енергобалансу України;
  • довгострокові тенденції розвитку ринку електричної енергії.
Ознайомитися з дашбордом можна на вебсайті НКРЕКП у підрубриці «Індикатори та показники моніторингу ринку електричної енергії, що підлягають розкриттю під час дії воєнного стану».
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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