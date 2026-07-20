Скільки коштує бензин, дизель та газ 20 липня
- авто після 2011 року — зазвичай сумісні з E5 та E10, але краще дотримуватися рекомендацій виробника;
- моделі 2000−2011 років — переважно розраховані на бензин А-95 (E5);
- автомобілі 1990-х років часто погано переносять підвищений вміст етанолу, тому для них рекомендують E5.
Скільки коштує пальне 17 липня
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