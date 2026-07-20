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Скільки коштує бензин, дизель та газ 20 липня

Енергетика
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Скільки коштує бензин, дизель та газ 20 липня
Скільки коштує бензин, дизель та газ 20 липня
Ціни на пальне почали рости ще у суботу, деякі АЗС підвищували ціну двічі за день.
У порівнянні із ранком п’ятниці, 17 липня, ціни на ОККО та SOCAR зросли на 2 гривні, на WOG — на 3 гривні, а на «Укрнафті» пальне додало в ціні одну гривню.
Далі наведені актуальні ціни на АЗС сьогодні вранці та порівняння із цінами ранку неділі.
Скільки коштує бензин, дизель та газ 20 липня
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Нагадаємо, з 1 липня на українських АЗС почнуть діяти нові європейські позначення пального. Замість звичних орієнтирів водії частіше бачитимуть маркування E5, E10, B7 або B10. Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, на що звертати увагу, щоб не помилитися під час заправки.
Фахівці радять насамперед перевірити позначення на внутрішній стороні лючка паливного бака. На більшості автомобілів, випущених після 2011 року, виробники вже вказують сумісні типи пального — зазвичай E5 або E10.
Для автомобілів різних років випуску рекомендації відрізняються:
  • авто після 2011 року — зазвичай сумісні з E5 та E10, але краще дотримуватися рекомендацій виробника;
  • моделі 2000−2011 років — переважно розраховані на бензин А-95 (E5);
  • автомобілі 1990-х років часто погано переносять підвищений вміст етанолу, тому для них рекомендують E5.
За матеріалами:
Finance.ua
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