Скільки коштує пальне 17 липня Сьогодні 14:32 — Енергетика

Скільки коштує пальне 17 липня

Роздрібні ціни на пальне почали зростання, і першими до підвищення вдалися мережі нижнього цінового сегмента.

Про це пише профільний портал enkorr з посиланням на дані моніторингу консалтингової компанії «А-95».

За день, 15−16 липня, середня роздрібна вартість дизельного пального зросла на 20 коп./л, до 76,48 грн/л, бензину А-95 — на 17 коп./л, до 74,86 грн/л. Скраплений газ не зазнав змін — 40,03 грн/л.

Станом на 16 липня на 1 грн/л ціни на пальне зросли на станціях «Авантаж 7», Marshal, VostokGaz. Гривню до дизельного палива додали також Brent Oil, Neftek і точково «БРСМ-Нафта». У останньої залежно від регіону вартість дизпального зросла на 0,50−2,20 грн/л (72,81 грн/л в середньому у мережі), бензину — на 0,50−1 грн/л (71,49 грн/л).

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Найбільший крок по дизпальному зробили у криворізькій мережі RLS: +2 грн/л (73,90 грн/л). ZOG, Mango докрутили до пального 50 коп./л. VST підняв бензин на 1 грн/л, дизпальне — на 50 коп./л. Мережа «Фактор», яка днем раніше додала до ціни 4 грн/л, сьогодні скоригувала її вниз на 1 грн/л.

Найнижчу ціну на дизельне пальне серед мереж утримує «Катрал» — 71,99 грн/л. Водночас з огляду на гуртові ціни на півдні, де працює оператор (близько 76 грн/л), дизель на стелах мережі коштує приблизно на 4 грн/л дешевше за його поточну закупівельну вартість.

Аналітики зазначають, що на роздрібні ціни тисне не лише зменшення маржі, а й обмежена пропозиція на гуртовому ринку. Ситуацію ускладнюють логістичні затримки й скорочення обсягів зберігання пального через регулярні атаки на паливну інфраструктуру. Найбільше це позначається на мережах, які не здійснюють прямого імпорту і змушені закуповувати ресурс на внутрішньому гуртовому ринку.

Прогнози

Найближчим часом збільшення цін на паливо, насамперед дизельного пального, охопить більшу кількість мереж, включно з національними. Ймовірно, на це слід очікувати ще цього тижня.

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