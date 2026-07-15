В Україні змінять систему опалення: ухвалено закон про розвиток ефективного теплопостачання Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

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Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 14067 про розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

За проголосували 243 народні депутати.

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Що передбачається

Документ передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до мереж централізованого теплопостачання, що дозволить регулювати та обліковувати тепло. Це створює умови для підвищення якості послуг, енергоефективності та залучення інвестицій.

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Ще у лютому Верховна Рада підтримала розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання, ухваливши у першому читанні проєкт Закону щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

Для чого це

Документ розроблено на виконання Плану Ukraine Facility та в межах євроінтеграційних зобов’язань України з адаптації законодавства до стандартів ЄС.

Раніше писали , що наступна зима для України знову може стати складною. росія, імовірно, завдаватиме повітряних ударів по об’єктам енергетичної інфраструктури України. Європейський Союз вже готується допомагати Україні.

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