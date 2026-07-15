В Україні змінять систему опалення: ухвалено закон про розвиток ефективного теплопостачання

Документ передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до мереж централізованого теплопостачання, що дозволить регулювати та обліковувати тепло. Це створює умови для підвищення якості послуг, енергоефективності та залучення інвестицій.
Ще у лютому Верховна Рада підтримала розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання, ухваливши у першому читанні проєкт Закону щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання.
Для чого це
Документ розроблено на виконання Плану Ukraine Facility та в межах євроінтеграційних зобов’язань України з адаптації законодавства до стандартів ЄС.
Раніше писали, що наступна зима для України знову може стати складною. росія, імовірно, завдаватиме повітряних ударів по об’єктам енергетичної інфраструктури України. Європейський Союз вже готується допомагати Україні.