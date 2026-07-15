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В Україні змінять систему опалення: ухвалено закон про розвиток ефективного теплопостачання

Казна та Політика
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Німеччина передала велику партію обладнання
Німеччина передала велику партію обладнання
Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 14067 про розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання.
За проголосували 243 народні депутати.
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Що передбачається

Документ передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до мереж централізованого теплопостачання, що дозволить регулювати та обліковувати тепло. Це створює умови для підвищення якості послуг, енергоефективності та залучення інвестицій.
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Ще у лютому Верховна Рада підтримала розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання, ухваливши у першому читанні проєкт Закону щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

Для чого це

Документ розроблено на виконання Плану Ukraine Facility та в межах євроінтеграційних зобов’язань України з адаптації законодавства до стандартів ЄС.
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Раніше писали, що наступна зима для України знову може стати складною. росія, імовірно, завдаватиме повітряних ударів по об’єктам енергетичної інфраструктури України. Європейський Союз вже готується допомагати Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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