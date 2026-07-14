В Україні вперше відбулися аукціони з продажу електроенергії за довгостроковими контрактами Сьогодні 09:44 — Енергетика

На Українській енергетичній біржі відбулися перші аукціони з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в межах механізму довгострокових спеціалізованих аукціонів, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України № 799. Ініціаторами торгів виступили ДП «НАЕК „Енергоатом“» та ПрАТ «Укргідроенерго».

Про це повідомляється на сайті УЕБ.

«Запуск довгострокових аукціонів є стратегічно важливим кроком для розвитку українського ринку електроенергії та його наближення до європейських стандартів. Це надзвичайно важлива ініціатива, яка формує зрозумілі та прогнозовані правила роботи для учасників ринку. Перші результати торгів підтверджують зацікавленість учасників у використанні довгострокових ринкових інструментів. Такі аукціони створюють додаткові можливості для прогнозованого планування діяльності як споживачів, так і виробників електричної енергії, а також сприяє розвитку прозорого, конкурентного та ліквідного ринку електроенергії в Україні», — прокоментував Генеральний директор Української енергетичної біржі Олександр Коваленко.

Учасникам запропонували електроенергію з постачанням у серпні-вересні

Під час аукціонів, які відбулися 13 липня 2026 року, учасникам ринку запропонували стандартні продукти з термінами постачання електроенергії у серпні та вересні.

Новий механізм дозволяє непобутовим споживачам заздалегідь фіксувати ціну та обсяги електроенергії на тривалий період, що має підвищити прогнозованість витрат та знизити вплив цінових коливань на ринку.

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За результатами аукціонів компанії реалізували весь виставлений обсяг електроенергії — загалом 92 232 МВт-год.

До участі в торгах було допущено 42 компанії.

«Енергоатом» уклав 25 угод

ВП «Енергоатом-Трейдинг» АТ «НАЕК „Енергоатом“» реалізував 80 520 МВт-год електричної енергії. Середньозважена ціна продажу становила 5 012,53 грн за МВт-год при стартовій ціні 4 700 грн за МВт-год.

За підсумками аукціону було укладено 25 угод.

«Укргідроенерго» продало понад 11 тис. МВт-год

ПрАТ «Укргідроенерго» реалізувало 11 712 МВт-год електричної енергії.

За результатами торгів було укладено чотири угоди за середньозваженою ціною 4 700 грн за МВт-год.

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