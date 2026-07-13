Азербайджан збільшив постачання газу до ЄС на 65% Сьогодні 21:34 — Енергетика

Азербайджан збільшив постачання газу до ЄС на 65%

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постачання азербайджанського природного газу до Європейського Союзу зросло на 65%, і Азербайджан готовий нарощувати видобуток надалі.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спілкування з журналістами на IV Глобальному медіафорумі у Шуші, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Після початку російської війни попит на азербайджанський газ різко зріс. Європейська комісія звернулася до нас із проханням максимально швидко збільшити видобуток. І ми це зробили. Постачання газу до Європейського Союзу зросло на 65%, і воно продовжить зростати», — сказав Алієв.

За його словами, Азербайджан має потенціал для подальшого збільшення видобутку завдяки запуску нового газового родовища ACG Deep Gas, нарощуванню виробництва на діючих родовищах та розвитку відновлюваної енергетики, яка дозволить вивільнити додаткові обсяги газу для експорту.

Президент Азербайджану зазначив, що наразі головною перешкодою є недостатня пропускна спроможність існуючої газотранспортної інфраструктури.

«Необхідно розширювати наявну транспортну інфраструктуру. Але перешкодою є „зелений курс“ Європи. Європейські банки неохоче фінансують проєкти, пов’язані з викопним паливом. Тому постає питання, звідки залучити кошти для збільшення пропускної спроможності газопроводів», — зазначив він.

Алієв також підкреслив, що Баку зацікавлений у довгострокових угодах із європейськими партнерами, які дадуть змогу окупити інвестиції у збільшення видобутку.

«Для того, щоб істотно наростити виробництво, необхідні великі інвестиції. Якщо ж у певний момент нам скажуть: „Дякуємо, нам більше не потрібен ваш газ“, що тоді робити? Саме тому нам потрібні довгострокові контракти», — сказав президент.

Він додав, що Азербайджан також працює над диверсифікацією експорту енергоресурсів і вже розпочав постачання газу до Сирії та розглядає можливість виходу через Сирію на ринки країн Близького Сходу.

Як повідомлялося, 13−14 липня в азербайджанському місті Шуша проходить IV Глобальний медіафорум, присвячений ролі медіа у сприянні миру, відновленні довіри та протидії дезінформації. У заході беруть участь представники 150 провідних світових медіа, представники міжнародних організацій, наукової та експертної спільноти з 54 країн.

Укрінформ За матеріалами:

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