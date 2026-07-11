Яка вартість холодної води в містах України (інфографіка) Сьогодні 09:22 — Енергетика

Тарифи на холодну воду в містах України, Фото: magnific

У липні для низки українських міст зросли тарифи на холодну воду — щонайменше вдвічі, а подекуди й втричі. Комунальні підприємства називають здорожчання вимушеним кроком, хоча ще у грудні 2025 року Кабмін просив про відтермінування змін. Невдовзі ж нові тарифи з’являться в платіжках решти міст України.

«Слово і діло» розповідає , скільки коштує холодна вода в обласних центрах — від найдорожчої до (поки що) найдешевшої.

Тарифи на холодну воду в містах України, Інфографіка: Слово і діло

В яких містах вже збільшили тарифи на холодну воду

Нові тарифи на холодну воду вже діють в десяти обласних центрах України. Найбільше вартість кубометра зросла у Вінниці — на понад 216%, а також у Дніпрі (+161,2%), Запоріжжі (+144,5%), Тернополі (+138%), Луцьку (+137,2%) та Івано-Франківську (+132%).

Найменше зросла вартість кубометра в Чернівцях (+127,7%), Ужгороді (+112,9%), Рівному (+110%) та Черкасах (+105,1%).

Утім, навіть найменше зростання відбулося щонайменше удвічі. Причиною такого різкого стрибка є тривале заморожування вартості комунальних послуг на одному рівні.

В яких містах ще не збільшили тарифи на холодну воду

Старі тарифи на воду поки що зберігаються у більшості обласних центрів — Кропивницькому, Житомирі, Одесі, Миколаєві, Полтаві, Краматорську, Сумах, Чернігові, Херсоні, Києві, Хмельницькому, Львові та Харкові.

Внаслідок цього усі ці міста перебувають у нижній частині рейтингу вартості холодної води.

Найдешевша вода у Харкові — сумарна вартість водопостачання і водовідведення одного метра кубічного холодної води у місті становить 24,51 гривні.

У Львові складений тариф на холодну воду трохи вищий — 25,88 гривні, а у Хмельницькому за постачання і відведення кубометра доведеться заплатити 27,39 гривні.

Де холодна вода найдорожча

Найдорожча холодна вода за новими тарифами в Ужгороді: постачання і відведення одного кубічного метра коштує разом 91,24 гривні.

Наступним йде Тернопіль — 87,33 гривні, Дніпро — 81,92 гривні, та Вінниця — 81,01 гривні.

Водночас найдешевшою після підвищення є вода в Черкасах: 56,71 гривні за кубометр холодної води.

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