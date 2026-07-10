У росії визнали дефіцит пального через проблеми на НПЗ Сьогодні 18:30 — Енергетика

У росії виникли проблеми із забезпеченням паливом через пошкодження нафтопереробних заводів та скорочення обсягів виробництва.

Про це заявив віцепрем’єр рф Олександр Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

У росії заявили про дефіцит пального

За словами Новака, на російському паливному ринку спостерігаються проблеми із забезпеченням пальним та виникають черги на автозаправних станціях.

«Ми повинні визнати, що на паливному ринку є проблеми та дефіцит, через який виникають черги. Крім того, деякі АЗС працюють нестабільно. Дефіцит виник зі зрозумілих причин: наші нафтопереробні заводи частково виходять з ладу та стають на ремонт через „прильоти“ (безпілотників. — Ред.)», — заявив він.

Раніше віцепрем’єр заявляв, що виробництво пального в росії частково скоротилося внаслідок атак на нафтопереробні заводи.

«Унаслідок безперервних терористичних атак на об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема паливно-енергетичного комплексу, було пошкоджено низку нафтопереробних заводів. У зв’язку з цим тимчасово частково скоротилися обсяги виробництва бензину та дизельного пального», — бідкався Новак 8 липня.

Уряд рф очікує перебудови логістики

Новак також запевняв, що в країні сформовано достатні запаси пального для забезпечення внутрішнього ринку.

Він заявив, що споживання збільшилося приблизно на 20−30%, а для перебудови логістичних ланцюгів відповідно до потреб ринку знадобиться певний час.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.