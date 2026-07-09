Уряд розширив проєкт із реалізації планів стійкості на операторів критичної інфраструктури Сьогодні 21:15 — Енергетика

Кабінет Міністрів розширив дію експериментального проєкту з реалізації планів стійкості регіонів на операторів критичної інфраструктури.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Що передбачає рішення уряду

Ухвалене рішення має забезпечити єдині правила реалізації планів і заходів стійкості для всіх операторів критичної інфраструктури, які залучені до їх виконання.

Відтепер такі енергетичні компанії, зокрема як НАК «Нафтогаз України», Оператор ГТС України та НЕК «Укренерго», які забезпечують функціонування критично важливих систем, а також залучені до відновлення та захисту об’єктів енергетичної інфраструктури і розвитку розподіленої газової генерації, зможуть реалізовувати свої заходи за спрощеними процедурами.

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«Це дозволить швидше реалізовувати проєкти із захисту енергооб’єктів, будівництва нової генерації та приєднання до мереж», — пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів розширив перелік отримувачів одноразової грошової допомоги для постраждалих працівників об’єктів критичної інфраструктури та оновив порядок нарахування доплат.

Працівники критичної інфраструктури виконують свої обов’язки в умовах підвищених ризиків. Тому механізм державної підтримки людей, які постраждали внаслідок російської агресії під час роботи на таких об’єктах, має бути чітким і зрозумілим. З цією метою уряд ухвалив рішення, яке усуває прогалини у виплаті одноразової грошової допомоги для цієї категорії громадян.

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