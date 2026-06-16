Постраждалі працівники критичної інфраструктури отримають нові доплати Сьогодні 12:18 — Казна та Політика

Об’єкти критичної інфраструктури залишаються одними з постійних цілей російських атак

Кабінет Міністрів розширив перелік отримувачів одноразової грошової допомоги для постраждалих працівників об’єктів критичної інфраструктури та оновив порядок нарахування доплат.

Про це у Facebook повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

За його словами, об’єкти критичної інфраструктури залишаються одними з постійних цілей російських атак протягом усього періоду повномасштабної війни.

Працівники критичної інфраструктури виконують свої обов’язки в умовах підвищених ризиків. Тому механізм державної підтримки людей, які постраждали внаслідок російської агресії під час роботи на таких об’єктах, має бути чітким і зрозумілим. З цією метою уряд ухвалив рішення, яке усуває прогалини у виплаті одноразової грошової допомоги для цієї категорії громадян.

Як зміниться порядок виплат

У разі зміни групи інвалідності після її встановлення людина отримає доплату до суми, передбаченої законодавством.

Крім того, буде виплачена різниця, якщо раніше людина або її родина отримали меншу виплату за тим самим випадком за іншим механізмом.

Які суми передбачені

Розмір одноразової грошової допомоги становить:

до 1 млн грн — у разі загибелі людини;

до 800 тис. грн — для осіб з інвалідністю I групи;

до 500 тис. грн — для осіб з інвалідністю II групи;

до 200 тис. грн — для осіб з інвалідністю III групи.

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