Надходження військового збору зросли на чверть
- місто Київ — 25,6 млрд грн;
- Дніпропетровська область — 8,3 млрд грн;
- Львівська область — 6,2 млрд грн;
- Харківська область — 4,9 млрд грн.
ПриватБанк виділив 2 млн грн на відновлення Києво-Печерської лаври
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