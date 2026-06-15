Надходження військового збору зросли на чверть Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

Надходження військового збору зросли на чверть

Протягом січня — травня поточного року платники перерахували до бюджету 77,4 млрд грн військового збору.

Цей показник на 25,5% перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Тоді сума збору становила 61,6 млрд грн.

Найбільший фінансовий внесок серед регіонів України забезпечили:

місто Київ — 25,6 млрд грн;

Дніпропетровська область — 8,3 млрд грн;

Львівська область — 6,2 млрд грн;

Харківська область — 4,9 млрд грн.

Кожна гривня з цього збору — це пряма інвестиція в обороноздатність країни, забезпечення наших військових та стабільність держави.

Нагадуємо, самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби.

Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

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