0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ПриватБанк виділив 2 млн грн на відновлення Києво-Печерської лаври

Казна та Політика
8
ПриватБанк виділив 2 млн грн на відновлення Києво-Печерської лаври
ПриватБанк виділив 2 млн грн на відновлення Києво-Печерської лаври
ПриватБанк спрямував 2 млн грн власних коштів на відновлення пошкодженого ворожим ударом Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».
Також банк відкриває Конверт, аби всі охочі могли доєднатись до збору на відновлення Лаври.
«Києво-Печерська лавра є партнером ПриватБанку у проєкті, спрямованому на розвиток цифрових платіжних технологій в історико-культурних об’єктах в Україні. Минулого тижня ми запровадили можливість безконтактної оплати входу та огляду виставок в Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 15 червня внаслідок російського удару по столиці вперше суттєвих ушкоджень зазнала Києво-Печерська лавра та інші культурні об’єкти поряд із нею та в інших районах столиці.
За матеріалами:
Finance.ua
ПриватБанк
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems