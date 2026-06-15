ПриватБанк виділив 2 млн грн на відновлення Києво-Печерської лаври Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

ПриватБанк виділив 2 млн грн на відновлення Києво-Печерської лаври

ПриватБанк спрямував 2 млн грн власних коштів на відновлення пошкодженого ворожим ударом Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Також банк відкриває Конверт , аби всі охочі могли доєднатись до збору на відновлення Лаври.

«Києво-Печерська лавра є партнером ПриватБанку у проєкті, спрямованому на розвиток цифрових платіжних технологій в історико-культурних об’єктах в Україні. Минулого тижня ми запровадили можливість безконтактної оплати входу та огляду виставок в Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня внаслідок російського удару по столиці вперше суттєвих ушкоджень зазнала Києво-Печерська лавра та інші культурні об’єкти поряд із нею та в інших районах столиці.

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