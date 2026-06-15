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Які податки повинні сплатити ФОПи до 20 червня

Казна та Політика
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Які податки повинні сплатити ФОПи до 20 червня
Які податки повинні сплатити ФОПи до 20 червня
У червні 2026 року фізичні особи-підприємці повинні вчасно виконати низку податкових зобов’язань перед податковою службою.
Про це нагадав податковий консультант Михайло Смокович.

Які податки потрібно сплатити до 20 червня

До 20 червня ФОПи мають сплатити:
  • єдиний податок для платників 1 групи за червень — 332,80 грн;
  • єдиний податок для платників 2 групи за червень — 1 729,40 грн;
  • військовий збір для ФОПів 1 та 2 групи за червень — 864,70 грн.
Водночас від сплати єдиного податку та військового збору можуть бути звільнені мобілізовані підприємці, а також ФОПи, зареєстровані на територіях ведення бойових дій.

До 15 червня

До 15 червня підприємцям необхідно подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, якщо вони планують:
  • перейти до іншої групи єдиного податку;
  • перейти із загальної системи оподаткування на спрощену;
  • обрати спрощену систему оподаткування з 1 липня 2026 року.

До 20 червня

До 20 червня підприємці, які планують перейти зі спрощеної системи оподаткування на загальну з 1 липня 2026 року, повинні подати відповідну заяву до податкової служби.
Якщо підприємець відмовився від спрощеної системи оподаткування протягом 2026 року, повернутися на єдиний податок він зможе лише з 1 січня 2027 року.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що відсутність доходу не звільняє фізичну особу-підприємця від обов’язку сплати ЄСВ. За загальним правилом, фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування зобов’язані сплачувати ЄСВ незалежно від наявності доходу. Навіть за відсутності діяльності внесок продовжує нараховуватися.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ФОППодаткиПлатники податківЄдиний податок
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