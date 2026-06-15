Які податки повинні сплатити ФОПи до 20 червня
Які податки потрібно сплатити до 20 червня
- єдиний податок для платників 1 групи за червень — 332,80 грн;
- єдиний податок для платників 2 групи за червень — 1 729,40 грн;
- військовий збір для ФОПів 1 та 2 групи за червень — 864,70 грн.
До 15 червня
- перейти до іншої групи єдиного податку;
- перейти із загальної системи оподаткування на спрощену;
- обрати спрощену систему оподаткування з 1 липня 2026 року.
До 20 червня
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