Чи потрібно платити ЄСВ, якщо ФОП не має доходу — пояснення Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

«Немає доходу» не означає «немає обов’язків»

Відсутність доходу не звільняє фізичну особу-підприємця від обов’язку сплати ЄСВ.

Про це повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

«Багато підприємців в Україні опиняються у ситуації, коли ФОП формально зареєстрований, але фактичної діяльності немає: клієнтів немає, продажів немає, кошти на рахунок не надходять. І тоді виникає логічне запитання: якщо доходу немає — чи потрібно платити ЄСВ? Це питання щороку спричиняє тисячі штрафів, боргів і блокувань, бо підприємці часто вважають, що „немає прибутку — немає внесків“. Але в Україні система працює трохи інакше», — сказано в повідомленні.

ЄСВ не залежить від прибутку

ЄСВ є внеском до системи соціального страхування, а не податком на прибуток. Його сплата забезпечує:

зарахування страхового стажу;

виплати у разі тимчасової непрацездатності;

декретні виплати;

інші соціальні гарантії.

Тому нарахування ЄСВ не прив’язаний безпосередньо до фактичного доходу.

За загальним правилом, фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування зобов’язані сплачувати ЄСВ незалежно від наявності доходу. Навіть за відсутності діяльності внесок продовжує нараховуватися.

Мінімальний розмір внеску

ЄСВ сплачується у розмірі не менше мінімального страхового внеску, який визначається як 22% від мінімальної заробітної плати.

Таким чином, навіть за нульового доходу підприємець має сплачувати мінімальну суму.

Випадки звільнення від сплати

Законодавство передбачає низку винятків, коли ФОП може не сплачувати ЄСВ:

1. Офіційне працевлаштування. Якщо підприємець працює за трудовим договором, і роботодавець сплачує за нього ЄСВ у розмірі не нижче мінімального, ФОП має право не сплачувати внесок самостійно.

2. Пенсія або інвалідність. ФОП звільняється від сплати ЄСВ, якщо отримує пенсію за віком або є особою з інвалідністю та отримує відповідні виплати.

3. Військова служба. Під час проходження військової служби можуть діяти окремі умови або звільнення від сплати, залежно від статусу та підтвердних документів.

Єдиний податок

Порядок сплати єдиного податку відрізняється:

для ФОП 1 і 2 груп — податок сплачується у фіксованому розмірі незалежно від доходу;

для ФОП 3 групи — податок визначається як відсоток від доходу, тому за його відсутності становить 0 грн.

Водночас обов’язок сплати ЄСВ, як правило, зберігається.

Накопичення боргу

Якщо підприємець не сплачує ЄСВ, вважаючи, що відсутність доходу звільняє від обов’язків, формується заборгованість. До неї додаються штрафи та пеня.

Навіть за відсутності діяльності зобов’язання продовжують нараховуватися, поки ФОП зареєстрований.

Закриття ФОП не анулює заборгованість по ЄСВ. Податкова продовжить стягнення боргу, навіть якщо ФОП уже припинив діяльність.

Що робити, якщо діяльності немає:

припинення реєстрації ФОП;

офіційне працевлаштування (за умови сплати ЄСВ роботодавцем);

добровільна сплата ЄСВ для збереження страхового стажу.

Це актуально тим, хто думає про пенсію або декретні виплати.

Навіть за відсутності доходу ФОП зобов’язаний:

подавати податкову звітність відповідно до групи;

дотримуватися строків подання декларацій;

подавати звітність щодо ЄСВ (якщо це передбачено).

Порушення строків може призвести до штрафів, навіть за нульових показників.

«Висновок: „немає доходу“ не означає „немає обов’язків“. ФОП на спрощеній системі повинен пам’ятати просту формулу: ФОП існує = зобов’язання існують. Навіть якщо бізнес не працює, ЄСВ у більшості випадків потрібно сплачувати», — підсумували у відомстві.

