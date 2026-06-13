0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як правильно вести облік доходів і витрат: поради для підприємців

Особисті фінанси
15
Чому важливо вести облік доходів та витрат бізнесу
Чому важливо вести облік доходів та витрат бізнесу, Фото: magnific
Успішне ведення бізнесу неможливе без контролю над фінансами. Навіть за наявності стабільних продажів підприємець може не розуміти, скільки насправді заробляє бізнес. Тому облік доходів і витрат є основою фінансової стійкості, яка допомагає контролювати кошти, планувати розвиток та приймати виважені підприємницькі рішення.
Про це розповідають фахівці «Фінкульту».
Читайте також
Регулярний облік дозволяє контролювати рух коштів, розуміти фінансовий стан бізнесу, планувати майбутні витрати та інвестиції, а також своєчасно сплачувати податки.
Фахівці зазначають, без належного обліку навіть прибутковий бізнес може зіткнутися з фінансовими труднощами.

Що потрібно обліковувати

Підприємцям рекомендують вести облік усіх надходжень і витрат.
До доходів належать кошти від продажу товарів і послуг, оплати від клієнтів та інші надходження, пов’язані з підприємницькою діяльністю. Водночас важливо записувати не лише суму, а й дату надходження, джерело коштів та призначення платежу.
Читайте також
Серед основних витрат можуть бути закупівля товарів і сировини, оренда приміщення, реклама, транспортні витрати, банківське обслуговування, комунальні послуги, витрати на програмне забезпечення та цифрові сервіси.

Як організувати облік правильно

Крок 1. Не змішуйте особисті та бізнес-фінанси

Експерти радять відокремити особисті фінанси від підприємницьких та використовувати окремий рахунок для бізнесу. Це значно спрощує контроль за рухом коштів.

Крок 2. Записуйте всі операції

Також важливо фіксувати кожну фінансову операцію незалежно від її суми та розподіляти витрати за категоріями (закупівля товарів, оренда приміщення, зарплата працівникам і т.д.) Це допомагає краще розуміти структуру витрат і знаходити можливості для оптимізації бюджету.
Читайте також
Наприклад, якщо витрати на рекламу зростають, а продажі залишаються незмінними, це може бути сигналом переглянути рекламну стратегію. А якщо значну частину бюджету займають адміністративні витрати, варто проаналізувати можливість їх скорочення.

Крок 4. Регулярно аналізуйте фінансові результати

Щонайменше раз на місяць варто підраховувати доходи, витрати та визначати чистий фінансовий результат (прибуток або збиток).
Також фахівці радять визначати найбільші статті витрат, аналізувати зміни порівняно з попередніми періодами та виконання поставлених фінансових цілей.
Це допомогає виявляти фінансові ризики, контролювати прибутковість діяльності, знаходити можливості для оптимізації витрат та більш ефективно планувати розвиток бізнесу.
Приклад розрахунку:
  • дохід: 50 000 грн;
  • витрати: закупівля товару — 25 000 грн; реклама — 5 000 грн; доставка — 3 000 грн; банківські послуги — 500 грн. У загальному — 33 500 грн.
  • фінансовий результат: 50 000 грн — 33 500 грн = 16 500 грн.
Такий розрахунок дозволяє оцінити реальну ефективність діяльності.
Порада: щодня приділяйте кілька хвилин для внесення всіх фінансових операцій. Регулярність значно ефективніша, ніж спроби відновити інформацію за весь місяць.
За матеріалами:
Finance.ua
ДоходиПерсональні фінансиГрошіФінансові лайфхакиФОП
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems