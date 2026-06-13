Як правильно вести облік доходів і витрат: поради для підприємців Сьогодні 18:12 — Особисті фінанси

Чому важливо вести облік доходів та витрат бізнесу, Фото: magnific

Успішне ведення бізнесу неможливе без контролю над фінансами. Навіть за наявності стабільних продажів підприємець може не розуміти, скільки насправді заробляє бізнес. Тому облік доходів і витрат є основою фінансової стійкості, яка допомагає контролювати кошти, планувати розвиток та приймати виважені підприємницькі рішення.

Про це розповідають фахівці «Фінкульту».

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Регулярний облік дозволяє контролювати рух коштів, розуміти фінансовий стан бізнесу, планувати майбутні витрати та інвестиції, а також своєчасно сплачувати податки.

Фахівці зазначають, без належного обліку навіть прибутковий бізнес може зіткнутися з фінансовими труднощами.

Що потрібно обліковувати

Підприємцям рекомендують вести облік усіх надходжень і витрат.

До доходів належать кошти від продажу товарів і послуг, оплати від клієнтів та інші надходження, пов’язані з підприємницькою діяльністю. Водночас важливо записувати не лише суму, а й дату надходження, джерело коштів та призначення платежу.

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Серед основних витрат можуть бути закупівля товарів і сировини, оренда приміщення, реклама, транспортні витрати, банківське обслуговування, комунальні послуги, витрати на програмне забезпечення та цифрові сервіси.

Як організувати облік правильно

Крок 1. Не змішуйте особисті та бізнес-фінанси

Експерти радять відокремити особисті фінанси від підприємницьких та використовувати окремий рахунок для бізнесу. Це значно спрощує контроль за рухом коштів.

Крок 2. Записуйте всі операції

Також важливо фіксувати кожну фінансову операцію незалежно від її суми та розподіляти витрати за категоріями (закупівля товарів, оренда приміщення, зарплата працівникам і т.д.) Це допомагає краще розуміти структуру витрат і знаходити можливості для оптимізації бюджету.

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Наприклад, якщо витрати на рекламу зростають, а продажі залишаються незмінними, це може бути сигналом переглянути рекламну стратегію. А якщо значну частину бюджету займають адміністративні витрати, варто проаналізувати можливість їх скорочення.

Крок 4. Регулярно аналізуйте фінансові результати

Щонайменше раз на місяць варто підраховувати доходи, витрати та визначати чистий фінансовий результат (прибуток або збиток).

Також фахівці радять визначати найбільші статті витрат, аналізувати зміни порівняно з попередніми періодами та виконання поставлених фінансових цілей.

Це допомогає виявляти фінансові ризики, контролювати прибутковість діяльності, знаходити можливості для оптимізації витрат та більш ефективно планувати розвиток бізнесу.

Приклад розрахунку:



дохід: 50 000 грн;

50 000 грн; витрати: закупівля товару — 25 000 грн; реклама — 5 000 грн; доставка — 3 000 грн; банківські послуги — 500 грн. У загальному — 33 500 грн.

закупівля товару — 25 000 грн; реклама — 5 000 грн; доставка — 3 000 грн; банківські послуги — 500 грн. У загальному — 33 500 грн. фінансовий результат: 50 000 грн — 33 500 грн = 16 500 грн.

Такий розрахунок дозволяє оцінити реальну ефективність діяльності.

Порада: щодня приділяйте кілька хвилин для внесення всіх фінансових операцій. Регулярність значно ефективніша, ніж спроби відновити інформацію за весь місяць.

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