Чи можна продати автомобіль без згоди чоловіка або дружини — пояснення Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Сервісний центр МВС може переоформити автомобіль без згоди другого з подружжя

Автомобіль, придбаний під час шлюбу, за загальним правилом є спільною сумісною власністю подружжя. Водночас під час його переоформлення в сервісному центрі МВС письмової згоди другого з подружжя не вимагають. Проте це не означає, що один із подружжя може самостійно розпорядитися спільним майном без юридичних наслідків.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Якщо автомобіль продали без відома та згоди чоловіка чи дружини, другий із подружжя може захищати свої майнові права в суді. Зокрема, можна вимагати визнання договору недійсним або стягнення половини вартості автомобіля.

Розлучення також не змінює ситуації: майно, придбане під час шлюбу, не перестає бути спільною сумісною власністю лише через розірвання шлюбу.

Чому сервісний центр МВС може переоформити автомобіль без згоди другого з подружжя

Більшість договорів купівлі-продажу автомобілів укладають безпосередньо у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України та нотаріально не посвідчують.

Відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388, під час переоформлення автомобіля письмову згоду другого з подружжя у сервісних центрах не вимагають.

Проте можливість провести переоформлення без такої згоди не усуває правил щодо розпорядження спільною сумісною власністю подружжя. Якщо продавець не домовився з другим із подружжя про продаж автомобіля та відчужив його приховано, це може мати юридичні наслідки.

Автомобіль, придбаний у шлюбі, за загальним правилом є спільним майном

Відповідно до статей 60, 63 та 65 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один із них з поважної причини — через навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хворобу тощо — не мав самостійного заробітку чи доходу.

Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпорядження таким майном, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Розпоряджатися спільним майном вони повинні за взаємною згодою.

Для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення та/або державної реєстрації, а також договорів щодо цінного майна згода другого з подружжя має бути надана письмово. Згода на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення та/або державної реєстрації, має бути нотаріально засвідчена.

Що передбачає Цивільний кодекс щодо продажу спільного майна

Питання розпорядження спільною власністю врегульоване також Цивільним кодексом України.

Згідно зі статтею 369 ЦК України розпорядження майном, яке перебуває у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників, якщо інше не встановлено законом.

Якщо один зі співвласників вчиняє правочин щодо розпорядження спільним майном, вважається, що він діє за згодою всіх співвласників, якщо інше не встановлено законом.

Згода співвласників на вчинення правочину щодо розпорядження спільним майном, який підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, має бути висловлена письмово і нотаріально посвідчена. Співвласники також можуть уповноважити одного з них на вчинення правочинів щодо розпорядження спільним майном.

Водночас правочин щодо розпорядження спільним майном, вчинений одним зі співвласників, може бути визнаний судом недійсним за позовом іншого співвласника, якщо особа, яка уклала правочин, не мала необхідних повноважень.

Чи потрібна згода колишнього чоловіка або дружини після розлучення

Сам факт розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, яке було набуте під час шлюбу.

Стаття 68 СК України передбачає, що розпорядження майном, яке є об’єктом права спільної сумісної власності, після розірвання шлюбу здійснюється співвласниками виключно за взаємною згодою відповідно до Цивільного кодексу України.

Верховний Суд також наголошував, що розірвання шлюбу не спричиняє зміни правового статусу майна подружжя. Воно продовжує залишатися їхньою спільною сумісною власністю.

Лише після вирішення питання про поділ спільного майна та визначення конкретних часток кожного зі співвласників таке майно може набути статусу спільної часткової власності або особистої приватної власності.

Отже, якщо автомобіль був придбаний у шлюбі та після розлучення не був поділений, сам факт припинення шлюбу не дає одному з колишнього подружжя автоматичного права одноосібно розпоряджатися спільним транспортним засобом.

Коли автомобіль, придбаний у шлюбі, може не бути спільним майном

Водночас не будь-яке майно, яке з’явилося у чоловіка або дружини під час шлюбу, автоматично є спільною сумісною власністю.

Подружжя може набувати і майно, яке належить одному з них на праві особистої приватної власності.

Зокрема, відповідно до статті 57 СК України до особистої приватної власності дружини або чоловіка належить, серед іншого, майно, набуте під час шлюбу на підставі договору дарування або в порядку спадкування, а також майно, придбане за кошти, які належали їй чи йому особисто.

Тому у спорі щодо автомобіля важливим є не лише те, коли саме його придбали, а й за яких обставин та за які кошти він був набутий. Якщо автомобіль належить одному з подружжя на праві особистої приватної власності, правила про необхідність згоди другого з подружжя на розпорядження спільним майном до нього не застосовуються.

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