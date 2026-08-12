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У monoмаркеті з’явиться самовивіз

Особисті фінанси
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monobank запустив у 2024 році маркетплейс «market by mono»
monobank запустив у 2024 році маркетплейс «market by mono»
У monoмаркеті з’явиться можливість забирати замовлення безпосередньо з магазинів-партнерів. Окремі продавці вже тестують нову функцію, однак терміни її повноцінного запуску поки не називають.
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у Threads, відповідаючи на пропозицію користувача запровадити самовивіз, передає видання Кошт.
«Дуже скоро. Деякі партнери вже тестують», — відповів Гороховський.

У monoмаркеті тестують самовивіз

Користувач зазначив, що на тлі затримок доставки та обстрілів отримання замовлень через «Нову пошту» не завжди є найзручнішим варіантом.
Таким чином, покупці зможуть отримувати замовлення безпосередньо в магазинах, які співпрацюють із monoмаркетом.
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Водночас конкретні магазини, які вже беруть участь у тестуванні, та дату запуску функції для всіх користувачів monobank наразі не уточнюють
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що monobank запустив у 2024 році маркетплейс «market by mono» у своєму мобільному застосунку. Першими партнерами проєкту стали продавці техніки та електроніки Moyo, КТС і Click.
Раніше Market був доступний лише в застосунку, а потім компанія запустила сайт на домені monomarket.com.ua.
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Також monobank інтегрував у застосунок низку карток лояльності, які автоматично прив’язуються до банківської картки. Новий функціонал дозволяє отримувати знижки та бонуси без введення коду картки під час оплати карткою monobank — нарахування відбувається автоматично.
У 2025 році сервіс monoмаркет завершив етап тестування і був офіційно запущений. У кошик додали можливість поторгуватися.
Крім того, monobank запустив аналог OLX у своєму застосунку. Тепер на monoмаркеті клієнти зможуть продавати свої непотрібні (або потрібні) речі.
За матеріалами:
Finance.ua
monobank
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