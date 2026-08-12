У monoмаркеті з’явиться самовивіз

Водночас конкретні магазини, які вже беруть участь у тестуванні, та дату запуску функції для всіх користувачів monobank наразі не уточнюють
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що monobank запустив у 2024 році маркетплейс «market by mono» у своєму мобільному застосунку. Першими партнерами проєкту стали продавці техніки та електроніки Moyo, КТС і Click.
Раніше Market був доступний лише в застосунку, а потім компанія запустила сайт на домені monomarket.com.ua.
Також monobank інтегрував у застосунок низку карток лояльності, які автоматично прив’язуються до банківської картки. Новий функціонал дозволяє отримувати знижки та бонуси без введення коду картки під час оплати карткою monobank — нарахування відбувається автоматично.
У 2025 році сервіс monoмаркет завершив етап тестування і був офіційно запущений. У кошик додали можливість поторгуватися.
Крім того, monobank запустив аналог OLX у своєму застосунку. Тепер на monoмаркеті клієнти зможуть продавати свої непотрібні (або потрібні) речі.