Маркетплейс «market by mono» від monobank розпочав роботу — Finance.ua

Маркетплейс «market by mono» від monobank розпочав роботу Вчора 18:44

Маркетплейс «market by mono» від monobank розпочав роботу

Віртуальний monobank запустив маркетплейс « market by mono » у своєму мобільному застосунку в понеділок.

Як повідомив співзасновник mono Олег Гороховський, станом на 16:00 понеділка на маркетплейсі вже оформлено близько 9 тис. замовлень.

Як повідомлялося, першими партнерами проєкту стали продавці техніки та електроніки Moyo, КТС і Click. На старті в маркетплейсі будуть представлені гаджети, смарт-електроніка та комп’ютерна техніка.

Мобільний банк без відділень monobank заснували в січні 2017 року колишні топменеджери ПриватБанку Олег Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи «ТАС» (Київ), і наразі, згідно з власними даними, обслуговує понад 8,86 млн клієнтів.

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