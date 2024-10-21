Маркетплейс «market by mono» від monobank розпочав роботу — Finance.ua
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Маркетплейс «market by mono» від monobank розпочав роботу

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Маркетплейс «market by mono» від monobank розпочав роботу
Маркетплейс «market by mono» від monobank розпочав роботу
Віртуальний monobank запустив маркетплейс «market by mono» у своєму мобільному застосунку в понеділок.
Як повідомив співзасновник mono Олег Гороховський, станом на 16:00 понеділка на маркетплейсі вже оформлено близько 9 тис. замовлень.
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Як повідомлялося, першими партнерами проєкту стали продавці техніки та електроніки Moyo, КТС і Click. На старті в маркетплейсі будуть представлені гаджети, смарт-електроніка та комп’ютерна техніка.
Мобільний банк без відділень monobank заснували в січні 2017 року колишні топменеджери ПриватБанку Олег Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи «ТАС» (Київ), і наразі, згідно з власними даними, обслуговує понад 8,86 млн клієнтів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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