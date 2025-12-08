monobank запустив «Базар» у застосунку
monobank запустив аналог OLX у своєму застосунку. Тепер на monoмаркеті клієнти зможуть продавати свої непотрібні (або потрібні) речі.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
Знаходиться «Базар» під кнопкою «Маркету», в окремому розділі. Наразі сервіс працює у режимі тесту, тож клієнти можуть спробувати його та поділитися фідбеком.
Фішки monoбазару
- Будь-що можна купити частинами.
- Усі продавці вже верифіковані через monobank. Через це, за словами Гороховського, «шахраювати тут незручно, якщо не сказати, що неможливо».
- Кожен може зробити особисту вітрину на Базарі, поділитися нею в своїх соцмережах або надіслати друзям, які можуть підписатися на вас і будуть знати, коли у вас зʼявиться щось на продаж.
- ШІ-опис товару. «Наша ШІ-шка заповнює за вас довгий опис товару, а вам треба лише сказати про нього декілька слів типу „айфон, 80% батарея, коцаний екран“. Так, здається, ви значно заощадите час», — розповідає Гороховський.
- Автоматизація торгів — ви можете запропонувати ціну, а продавець побачить і подумає, чи згоден за стільки продати. І діалогів немає.
Особливості покупок
Продавець отримає гроші лише, якщо покупець забере товар з пошти. Якщо ж покупець подивиться і залишиться незадоволеним товаром, гроші самі повернуться до нього, а посилка — відправникові.
Комісія за будь-який продаж стала — поки тестуємося, до 8 січня — лише 0,1%.
«Коли переконаємося, що все працює нормально, стане 1,9%. А під час купівлі оплачуєте додатково лише доставку», — розповів Гороховський.
Благодійність
Банкір також розповів, що до 8 січня клієнти банку можуть продати річ на благодійність, натиснувши відповідний тумблер.
«У такому випадку не тільки ваша сума задонатиться на Хартію, а ми ще додамо стільки ж від себе», — написав він.
Раніше ми повідомляли, що користувачі monobank цього року зробили рекордну кількість покупок частинами на Чорну п’ятницю — понад 89 тисяч.
