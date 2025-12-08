monobank запустив «Базар» у застосунку

0 800 307 555
Фінтех і Картки
monobank запустив аналог OLX у своєму застосунку. Тепер на monoмаркеті клієнти зможуть продавати свої непотрібні (або потрібні) речі.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
Знаходиться «Базар» під кнопкою «Маркету», в окремому розділі. Наразі сервіс працює у режимі тесту, тож клієнти можуть спробувати його та поділитися фідбеком.

Фішки monoбазару

  1. Будь-що можна купити частинами.
  2. Усі продавці вже верифіковані через monobank. Через це, за словами Гороховського, «шахраювати тут незручно, якщо не сказати, що неможливо».
  3. Кожен може зробити особисту вітрину на Базарі, поділитися нею в своїх соцмережах або надіслати друзям, які можуть підписатися на вас і будуть знати, коли у вас зʼявиться щось на продаж.
  4. ШІ-опис товару. «Наша ШІ-шка заповнює за вас довгий опис товару, а вам треба лише сказати про нього декілька слів типу „айфон, 80% батарея, коцаний екран“. Так, здається, ви значно заощадите час», — розповідає Гороховський.
  5. Автоматизація торгів — ви можете запропонувати ціну, а продавець побачить і подумає, чи згоден за стільки продати. І діалогів немає.

Особливості покупок

Продавець отримає гроші лише, якщо покупець забере товар з пошти. Якщо ж покупець подивиться і залишиться незадоволеним товаром, гроші самі повернуться до нього, а посилка — відправникові.
Комісія за будь-який продаж стала — поки тестуємося, до 8 січня — лише 0,1%.
«Коли переконаємося, що все працює нормально, стане 1,9%. А під час купівлі оплачуєте додатково лише доставку», — розповів Гороховський.
Благодійність

Банкір також розповів, що до 8 січня клієнти банку можуть продати річ на благодійність, натиснувши відповідний тумблер.
«У такому випадку не тільки ваша сума задонатиться на Хартію, а ми ще додамо стільки ж від себе», — написав він.
Раніше ми повідомляли, що користувачі monobank цього року зробили рекордну кількість покупок частинами на Чорну п’ятницю — понад 89 тисяч.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниФінтех
