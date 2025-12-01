monobank назвав середній чек українців на Чорну п’ятницю
Як повідомив у своєму Telegram-каналі співзасновник monobank Олег Гороховський, користувачі monobank цього року зробили рекордну кількість покупок частинами на Чорну п’ятницю — понад 89 тисяч.
Як він заначив, це більше, ніж у будь-який рік до того.
Середній чек склав 13 500 гривень.
Деталі Гороховський показав в інфографіці:
Що купували
Загалом на mono оформили 15 710 платежів частинами з найдовшою покупкою на 25 місяців, а найдорожчою — 244 999 гривень.
Найбільше в оплату частинами брали: смартфони, навушники, одяг та взуття, пилососи та телевізори.
Найпопулярніший товар — бездротові навушники Apple AirPods 4 White, консоль PlayStation 5, iPhone 17 Pro на 256 ГБ, а також AirPods 3 та контролер DualSense.
Нагадаємо, що в Україні з 15 листопада стартував прийом заявок на одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 грн у межах державної програми «Зимова підтримка 2025». Клієнти monobank вже можуть оформити виплату для себе та своїх дітей через застосунок «Дія», після чого кошти буде автоматично зараховано на картку «Національний кешбек».
Раніше monobank оновив функцію переказів за QR-кодом або посиланням, додавши можливість одразу вказувати суму, яку мають отримати.
Також у застосунку monobank з’явилася нова функція, що дозволяє користувачам поскаржитися на збори донатів, які викликають підозру в шахрайстві. За словами Гороховського, час від часу з’являються випадки донат-шахрайства. Нова опція дає змогу швидше виявляти сумнівні збори та реагувати на них.
