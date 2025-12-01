Наступного року планують змінити умови програми «Національний кешбек» Сьогодні 16:24 — Особисті фінанси

Наступного року планують змінити умови програми «Національний кешбек»

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства проводить оцінку програми «Національний кешбек» для формування її умов на наступний рік.

Про це повідомив міністр Олексій Соболев під час форуму «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека», передає «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що відомство аналізує перший рік дії програми та результати в різних галузях, щоб уточнити параметри роботи програми надалі.

«Ми, як і домовлялися минулого року, дивимося на рік запуску програми, робимо оцінку в яких галузях, як воно працює, щоб сформувати більш точні умови програми наступного року», — заявив він.

Компенсація коштів доступна новим учасникам, а загальна кількість виробників і продавців, які беруть участь у програмі, зросла до 1885. У межах програми покупці отримують 10% компенсації вартості товарів українського виробництва. Максимальний обсяг кешбеку становить 3000 грн на місяць.

Наприкінці листопада уряд суттєво скоротив перелік категорій товарів і послуг, на які можна витратити кошти з карток, оформлених у межах програми. Наразі нацкешбек і кошти програми «Зимова єПідтримка» можна спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, поштових послуг або на благодійність.

Тоді ж в ЗМІ з’явилась інформація, що з травня наступного року українцям можуть припинити нараховувати гроші за програмою «Національний кешбек». А при відсутності бюджетних коштів виплати припиняться раніше — з 1 січня наступного року.

Однак в Міністерстві економіки спростували цю інформацію. Цитовані зміни в нормативних актах, які зазначають ЗМІ, стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.

