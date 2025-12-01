0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Наступного року планують змінити умови програми «Національний кешбек»

Особисті фінанси
95
Наступного року планують змінити умови програми «Національний кешбек»
Наступного року планують змінити умови програми «Національний кешбек»
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства проводить оцінку програми «Національний кешбек» для формування її умов на наступний рік.
Про це повідомив міністр Олексій Соболев під час форуму «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека», передає «Інтерфакс-Україна».
Він зазначив, що відомство аналізує перший рік дії програми та результати в різних галузях, щоб уточнити параметри роботи програми надалі.
«Ми, як і домовлялися минулого року, дивимося на рік запуску програми, робимо оцінку в яких галузях, як воно працює, щоб сформувати більш точні умови програми наступного року», — заявив він.
Компенсація коштів доступна новим учасникам, а загальна кількість виробників і продавців, які беруть участь у програмі, зросла до 1885. У межах програми покупці отримують 10% компенсації вартості товарів українського виробництва. Максимальний обсяг кешбеку становить 3000 грн на місяць.
Читайте також
Наприкінці листопада уряд суттєво скоротив перелік категорій товарів і послуг, на які можна витратити кошти з карток, оформлених у межах програми. Наразі нацкешбек і кошти програми «Зимова єПідтримка» можна спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, поштових послуг або на благодійність.
Тоді ж в ЗМІ з’явилась інформація, що з травня наступного року українцям можуть припинити нараховувати гроші за програмою «Національний кешбек». А при відсутності бюджетних коштів виплати припиняться раніше — з 1 січня наступного року.
Однак в Міністерстві економіки спростували цю інформацію. Цитовані зміни в нормативних актах, які зазначають ЗМІ, стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.
👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems