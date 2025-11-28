0 800 307 555
«Національний кешбек»: що обіцяють в уряді

Особисті фінанси
469
В уряді спростували згортання державної програми «Національний кешбек» та обіцяли ще до кінця листопада нові виплати — за вересень.
Про це пише Мінекономіки.
«Виплата за програмою „Національний кешбек“ за вересень відбудеться 29−30 листопада. Держава перерахує 3,8 млн українців сумарно понад 598 млн гривень, накопичених за покупки українських товарів у вересні», — повідомили в Мінекономіки.
Виплата коштів за жовтень очікується в другій декаді грудня. Виплата за листопад — планово в кінці грудня. Виплата за грудень відбудеться планово в лютому 2026 року і далі щомісячно в кінці наступного місяця за попередній.
Раніше була поширена інформація про нібито згортання програми Національний кешбек. Ця інформація не відповідає дійсності.

На що можна витратити гроші

Як вказано, кошти, отримані за програмою, можна витратити на:
  • комунальні послуги;
  • ліки;
  • книги;
  • поштові послуги;
  • благодійність.
«Також невдовзі користувачі зможуть витратити Національний кешбек на харчові продукти українського виробництва (окрім підакцизних товарів)», — зазначили у Мінекономіки.
Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів змінив перелік товарів і послуг, на які можна спрямовувати кошти, отримані за програмою Національний кешбек.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
