В’їзд до ЄС: скільки триватиме перехід на біометричну систему

Польща та Угорщина на своїх пунктах пропуску вже запровадили нову цифрову систему в’їзду та виїзду — Entry/Exit System (EES). Румунія та Словаччина ще продовжують цю роботу.
Про це в телеефірі повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
«З 12 жовтня Європейський Союз почав вводити нову систему в’їзду-виїзду, і, якщо говорити про країни Європи, які межують з нашою державою, то, власне, Польща та Угорщина на всіх своїх пунктах пропуску вже підключилися до цієї системи. Румунія та Словаччина ще продовжують цю роботу, хоча на кількох напрямках, на кількох пунктах пропуску, ця система також підключена», — повідомив Демченко.
Він зауважив, що наповнення системи Entry/Exit System триватиме пів року, тож на 100% інформація щодо біометричних даних — відбитки пальців, зображення обличчя, внесення даних про паспортні документи, інформація про в’їзд та виїзд — ще не скрізь є.
«Тобто фактично спочатку може наповнюватись ця система на 10%, потім на 20%, і так поступово протягом пів року має вже якраз дійти до 100% наповнення всіма необхідними даними. І, на щастя, навіть на тих напрямках, де в країнах Європи в пунктах пропуску введена система EES, якогось збою або зменшення інтенсивності руху ми не фіксуємо», — сказав він.
Нагадаємо, з 28 жовтня на всіх пунктах пропуску на кордоні між Україною та Угорщиною запроваджено систему Entry/Exit System (EES), яка передбачає збирання біометричних даних громадян третіх країн під час перетину кордону.
Раніше EES почали застосовувати у пунктах пропуску «Берегшурань — Лужанка» (з 12 жовтня) та «Захонь — Чоп» (з 21 жовтня).

Довідка Finance.ua:

  • з 12 жовтня у Європі працює нова система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System). Вона реєструє громадян третіх країн, які подорожують на короткий термін, щоразу, коли вони перетинають зовнішні кордони європейських країн-учасниць системи;
  • 29 європейських країн, які використовують EES, поступово впроваджуватимуть систему на своїх зовнішніх кордонах протягом шести місяців.
  • у Польщі система EES запустилася спочатку на автомобільному прикордонному переході Медика-Шегині та на залізничному переїзді Перемишль-Мостиська.
