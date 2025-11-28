В Україні зріс показник середньої зарплати для обчислення пенсій Сьогодні 10:03 — Особисті фінанси

В Україні зріс показник середньої зарплати для обчислення пенсій

У жовтні середній розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становить 21 578 грн 46 коп. Це на понад 388 грн більше від показника за вересень.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

«25 листопада 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ враховується для обчислення пенсії, за жовтень 2025 року. Він становить 21 578 гривень 46 копійок», — сказано в повідомленні.

За оприлюдненими даними, від початку 2025 року показник середньої зарплати зріс на понад 2918 грн.

Показники середньої зарплати для розрахунку пенсії у 2025 році:

січень — 18 660 грн 32 коп;

лютий — 18 589 грн 38 коп;

березень — 19 430 грн 52 коп;

квітень —19 856 грн 19 коп;

травень — 20 355 грн 40 коп;

червень — 22 336 грн 81 коп;

липень — 20 455 грн 65 коп;

серпень — 19 813 грн 71 коп;

вересень — 21 190 грн 31 коп.

Інфографіка: pfu.gov.ua

Нагадаємо, середня зарплата в липні 2025 року сягнула 26 499 грн до сплати податків, свідчать дані Державної служби статистики. Це на 23,4% вище у порівнянні з кінцем минулого року. Чистими середньостатистичний українець отримує на руки близько 20 400 грн.

Водночас, як свідчать результати дослідження ринку праці України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з експерткою ринку праці Тетяною Пашкіною. Більшість опитаних компаній уже мають чітке бачення розвитку на наступний рік. Головний акцент бізнес робить на збільшенні рівня заробітної плати — це планують 94% компаній:

28% компаній передбачають зростання в межах 11−15%;

23% - на 5−10%;

10% - на 16−20%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.