Берегово отримує пряме сполучення з Будапештом (терміни)
Новозбудованою європейською колією сполучаємо закарпатські Берегово та Чоп із угорськими Будапештом та Ньїредьгазою.
Про це повідомила Укрзалізниця.
Терміни
Починаючи з 14 грудня, поїзд № 36/35,32/37 Будапешт — Ньїредьгаза — Берегове прямуватиме до України через станцію Феріхедь (Будапештський міжнародний аеропорт) і Чоп.
Крім того, додатковий регіональний поїзд № 644/647 Ужгород — Захонь (через Чоп) надасть змогу у Захоні пересісти на будь-який з регулярних поїздів угорської залізниці у напрямку Будапешта.
Також нагадаємо, з 14 грудня 2025 року, у новому графіку руху на 2026 рік, Укрзалізниця впроваджує тактовий рух на напрямку Київ — Львів — Київ. Це означає, що поїзди курсуватимуть щогодини за стабільним і повторюваним розкладом. Переважна більшість рейсів будуть цілорічними, з невеликими винятками для «позапікового» періоду.
Поділитися новиною
Також за темою
Берегово отримує пряме сполучення з Будапештом (терміни)
Чи можна повернути товар, куплений на «Чорну п’ятницю»: пояснення
Які iPhone допоможуть Apple вирвати титул найкращого бренду смартфонів до 2029 року
Податкові обов’язки під час перетворення юрособи: які зміни — роз’яснення ДПС
Мобілізовані ФОПи зможуть повернути надміру сплачені податки: як це зробити
ТОП-5 поширених помилок, які роблять нові користувачі iPhone