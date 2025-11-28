Берегово отримує пряме сполучення з Будапештом (терміни) Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Берегово отримує пряме сполучення з Будапештом (терміни)

Новозбудованою європейською колією сполучаємо закарпатські Берегово та Чоп із угорськими Будапештом та Ньїредьгазою.

Про це повідомила Укрзалізниця

Терміни

Починаючи з 14 грудня, поїзд № 36/35,32/37 Будапешт — Ньїредьгаза — Берегове прямуватиме до України через станцію Феріхедь (Будапештський міжнародний аеропорт) і Чоп.

Крім того, додатковий регіональний поїзд № 644/647 Ужгород — Захонь (через Чоп) надасть змогу у Захоні пересісти на будь-який з регулярних поїздів угорської залізниці у напрямку Будапешта.

