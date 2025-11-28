Берегово отримує пряме сполучення з Будапештом (терміни)

0 800 307 555
Особисті фінанси
50
Новозбудованою європейською колією сполучаємо закарпатські Берегово та Чоп із угорськими Будапештом та Ньїредьгазою.
Про це повідомила Укрзалізниця.

Терміни

Починаючи з 14 грудня, поїзд № 36/35,32/37 Будапешт — Ньїредьгаза — Берегове прямуватиме до України через станцію Феріхедь (Будапештський міжнародний аеропорт) і Чоп.
Крім того, додатковий регіональний поїзд № 644/647 Ужгород — Захонь (через Чоп) надасть змогу у Захоні пересісти на будь-який з регулярних поїздів угорської залізниці у напрямку Будапешта.
Також нагадаємо, з 14 грудня 2025 року, у новому графіку руху на 2026 рік, Укрзалізниця впроваджує тактовий рух на напрямку Київ — Львів — Київ. Це означає, що поїзди курсуватимуть щогодини за стабільним і повторюваним розкладом. Переважна більшість рейсів будуть цілорічними, з невеликими винятками для «позапікового» періоду.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
