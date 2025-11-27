Потяги між Києвом та Львовом курсуватимуть щогодини — Укрзалізниця Сьогодні 16:43 — Особисті фінанси

Потяги між Києвом та Львовом курсуватимуть щогодини — Укрзалізниця

З 14 грудня 2025 року, у новому графіку руху на 2026 рік, Укрзалізниця впроваджує тактовий рух на напрямку Київ — Львів — Київ. Це означає, що поїзди курсуватимуть щогодини за стабільним і повторюваним розкладом. Переважна більшість рейсів будуть цілорічними, з невеликими винятками для «позапікового» періоду.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Що таке тактовий рух

Тактовий рух — це модель сполучення, за якою поїзди відправляються через рівні проміжки часу. Наприклад, щогодини або щопівгодини.

Така система широко застосовується в країнах із розвиненою залізничною мережею, зокрема в Німеччині, Австрії, Нідерландах, та вже добре показала себе на маршруті Kyiv City Express в Україні.

Для пасажирів тактовий рух зручний тим, що розклад передбачуваний і легко запам’ятовується. Для залізниці ця модель дозволяє рівномірно розподіляти пасажиропотік протягом доби та зменшувати пікові навантаження на напрямку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити комплексну програму зимової підтримки громадян, яка має запрацювати вже у грудні. Одним із її напрямів стане проєкт транспортної допомоги «УЗ-3000», що дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до трьох тисяч кілометрів у межах країни;

«Укрзалізниця» планує , що нова програма безкоштовних перевезень «УЗ-3000» діятиме у найменш завантажені періоди — у січні-лютому та жовтні-листопаді 2026 року. У застосунку компанії буде відображено список доступних маршрутів і рейсів із вільними місцями. Кожен пасажир зможе здійснити до чотирьох безкоштовних поїздок.

