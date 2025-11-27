0 800 307 555
Потяги між Києвом та Львовом курсуватимуть щогодини — Укрзалізниця

З 14 грудня 2025 року, у новому графіку руху на 2026 рік, Укрзалізниця впроваджує тактовий рух на напрямку Київ — Львів — Київ. Це означає, що поїзди курсуватимуть щогодини за стабільним і повторюваним розкладом. Переважна більшість рейсів будуть цілорічними, з невеликими винятками для «позапікового» періоду.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Що таке тактовий рух

Тактовий рух — це модель сполучення, за якою поїзди відправляються через рівні проміжки часу. Наприклад, щогодини або щопівгодини.
Така система широко застосовується в країнах із розвиненою залізничною мережею, зокрема в Німеччині, Австрії, Нідерландах, та вже добре показала себе на маршруті Kyiv City Express в Україні.
Для пасажирів тактовий рух зручний тим, що розклад передбачуваний і легко запам’ятовується. Для залізниці ця модель дозволяє рівномірно розподіляти пасажиропотік протягом доби та зменшувати пікові навантаження на напрямку.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити комплексну програму зимової підтримки громадян, яка має запрацювати вже у грудні. Одним із її напрямів стане проєкт транспортної допомоги «УЗ-3000», що дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до трьох тисяч кілометрів у межах країни;
«Укрзалізниця» планує, що нова програма безкоштовних перевезень «УЗ-3000» діятиме у найменш завантажені періоди — у січні-лютому та жовтні-листопаді 2026 року. У застосунку компанії буде відображено список доступних маршрутів і рейсів із вільними місцями. Кожен пасажир зможе здійснити до чотирьох безкоштовних поїздок.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
