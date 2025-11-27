Укрзалізниця представила новий графік 2025/2026: 8 міжнародних і 3 внутрішні маршрути Сьогодні 17:45 — Особисті фінанси

Укрзалізниця представила новий графік 2025/2026: 8 міжнародних і 3 внутрішні маршрути

З 14 грудня почне діяти новий графік руху поїздів на 2025/2026 роки. Укрзалізниця представила одразу кілька важливих оновлень. Серед них 8 нових міжнародних маршрутів і 3 нові внутрішні сполучення.

Про це повідомила пресслужба компанії.

За 11 місяців цього року Укрзалізниця перевезла понад 25 млн пасажирів. Це майже на 500 тис. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Улітку компанія протестувала модель додаткових перевезень за рахунок використання денних обігових поїздів між основними рейсами. Це дало понад 7000 додаткових місць у пікові дні і стало основою для планування графіка на 2026 рік.

У новому розкладі Укрзалізниця планує збільшити кількість місць у пікові періоди на 20% і загалом запропонувати понад 2 млн місць на рік.

Нові внутрішні сполучення

Барвінкове — Чоп (№ 47/48)

З’являється новий поїзд, який стане важливим маршрутом для мешканців Донеччини. Регіон зберігає мультимодальне сполучення, тож з Барвінкового можна буде швидко дістатися центрів реабілітації у Карпатах та Закарпатті, а також міжнародного хабу в Чопі.

Кривий Ріг — Івано-Франківськ (№ 33/34)

Це нове сполучення об’єднає центральні регіони з Прикарпаттям та забезпечить зручний доступ до туристичних локацій заходу України.

Харків — Ужгород (№ 113/114)

Оновлений маршрут історичного «бахмутського» рейсу подовжено до Ужгорода. Він залишається важливим соціальним поїздом для Полісся та Волині й забезпечить пряме сполучення з гірськими регіонами для жителів Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших міст.

Рейси до гірських курортів

У напрямку гірських центрів відпочинку та реабілітації в новому графіку передбачено понад 40 рейсів. Більшість з них — із прифронтових областей.

На постійній основі курсуватиме регіональний поїзд Львів — Ворохта, який виконує сучасний дизель-поїзд ДПКр-3.

Продаж квитків за новим розкладом на дати після 14 грудня вже відкрито в застосунку та на сайті Укрзалізниці.

Нагадаємо, з 14 грудня 2025 року в новому графіку руху на 2026 рік Укрзалізниця впроваджує тактовий рух на напрямку Київ — Львів — Київ. Це означає, що поїзди курсуватимуть щогодини за стабільним і повторюваним розкладом. Переважна більшість рейсів будуть цілорічними, з невеликими винятками для «позапікового» періоду. Що таке тактовий рух — розповідаємо тут

