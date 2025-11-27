Професії, що будуть затребувані в наступні 10 років (продовження) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Професії, що будуть затребувані в наступні 10 років (продовження)

Раніше ми писали, які професії будуть актуальними в найближчому майбутьому. Всього в списку дослідження є 30 спеціальностей, які будуть актуальні в найближчі 5−10 років.

Сьогодні ми наводимо наступні 12 з них.

1. Розробник інтернет-контенту

Такі професіонали вже популярні сьогодні й точно не втратять актуальності у найближчі роки. Вони знають, як знайти аудиторію в інстаграмі, фейсбуку, тік-току чи твітері — і як правильно з нею комунікувати

2. UX-дизайнер

Вони створюють дизайн, спираючись на досвід користувача. Задача цих людей — зробити так, аби людям було комфортно користуватися сервісами, а всі функції веб-сторінок відповідали потребам клієнтів.

3. 3D-архітектор та інженер

Ця людина має поєднувати у собі навички інженера, архітектора та урбаніста. Її головна місія — проєктувати простори у форматі ЗD, аби можна було отримати реалістичніший вигляд нових проєктів.

4. Аналітик соціальних мереж

Чим більше нових соціальних мереж — тим більше потенційних фахівців на ринку. Аналітики мають не тільки проводити експертизу контенту, а й на основі своїх досліджень уміти створювати нові та ефективні стратегії розвитку.

Читайте також Які професії стали неочікувано популярними у 2025 році

5. Менеджер спільноти

Ця людина також працює з клієнтами, хоча посада звучить доволі інноваційно для українського ринку праці. У світі подібні фахівці спілкуються з людьми та спільнотами довкола компанії, збираючи їхні думки та відгуки, допомагаючи бізнесу ставати кращим і ближчим до своїх клієнтів.

6. Фінансовий менеджер

Навіть сьогодні, коли комп’ютери можуть обчислювати значно краще за людей, такий фахівець приймає рішення, що саме потрібно зробити з грошима, аби отримати від цього найбільше користі. Фінансовий менеджер — іще одна посада, яка незмінно залишається актуальною протягом вже багатьох років.

7. Професіонал у роботі з клієнтами

Бізнесу завжди потрібні люди, які допомагатимуть клієнтам отримувати необхідні товари та послуги. Тим паче, коли все більше процесів переходить в онлайн і потрібна людина, яка зробить все, аби клієнт залишився задоволеним послугами в мережі.

8. Внутрішній торговий представник

Сьогодні компанії все більше аналізують своїх клієнтів і визначають, хто з них дійсно готовий скористатися їхніми послугами. Коли клієнта буде знайдено, до нього напряму звертатиметься внутрішній торговий представник і переконуватиме його зробити потрібний бізнесу вибір.

Читайте також Які професії найбільше схильні до заміни штучним інтелектом — дослідження

9. Фахівець з електронної комерції

Онлайн-магазини вже сьогодні конкурують між собою в мережі і з кожним роком їхня боротьба тільки посилюється. Саме тому в найближчі десять років так потрібен буде фахівець з електронної комерції, який допоможе одним компаніям стати кращими за інші та сповна використати всі нові інструменти онлайн-продажів.

10. Менеджер з інновацій

Завдання цього менеджера — відслідковувати інновації і впроваджувати їх у бізнес, аби компанія працювала краще і могла залишатися на крок попереду конкурентів.

11. Фахівець із підвищення кваліфікації персоналу

Така людина вміє бачити сильні та слабкі сторони людей і допомагати їм розвиватися та ставати справжніми професіоналами своєї справи.

12. Менеджер платного трафіку

Тісно працює з Google Ads і Facebook Ads. Його робота — залучити потенційних клієнтів через правильний таргетинг реклами. Без такого експерта компанії можуть зазнати чималих збитків і програти конкуренцію, яка лише загострюється в інтернет-маркетингу.

Про це свідчить дослідження Microsoft Research 2024−2025 років. Раніше ми писали , які професії найбільше схильні до заміни штучним інтелектом. Перекладач, історик та письменник — демонструють найвищий рівень застосовності штучного інтелекту (ШІ), тобто їхні завдання найбільше відповідають поточним можливостям технології.Про це свідчить дослідження Microsoft Research 2024−2025 років.

Топ-10 високооплачуваних професій у Києві. У столиці зарплатна динаміка демонструє стабільний ріст, особливо в сегментах, де затребувані висококваліфіковані спеціалісти. Київський міський центр зайнятості Водночас повідомляли проу Києві. У столиці зарплатна динаміка демонструє стабільний ріст, особливо в сегментах, де затребувані висококваліфіковані спеціалісти. Київський міський центр зайнятості опублікував дані про топ-10 професій, які гарантують найвищі доходи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.