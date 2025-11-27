0 800 307 555
Професії, що будуть затребувані в наступні 10 років (продовження)

Раніше ми писали, які професії будуть актуальними в найближчому майбутьому. Всього в списку дослідження є 30 спеціальностей, які будуть актуальні в найближчі 5−10 років.
Сьогодні ми наводимо наступні 12 з них.
1. Розробник інтернет-контенту
Такі професіонали вже популярні сьогодні й точно не втратять актуальності у найближчі роки. Вони знають, як знайти аудиторію в інстаграмі, фейсбуку, тік-току чи твітері — і як правильно з нею комунікувати
2. UX-дизайнер
Вони створюють дизайн, спираючись на досвід користувача. Задача цих людей — зробити так, аби людям було комфортно користуватися сервісами, а всі функції веб-сторінок відповідали потребам клієнтів.
3. 3D-архітектор та інженер
Ця людина має поєднувати у собі навички інженера, архітектора та урбаніста. Її головна місія — проєктувати простори у форматі ЗD, аби можна було отримати реалістичніший вигляд нових проєктів.
4. Аналітик соціальних мереж
Чим більше нових соціальних мереж — тим більше потенційних фахівців на ринку. Аналітики мають не тільки проводити експертизу контенту, а й на основі своїх досліджень уміти створювати нові та ефективні стратегії розвитку.
5. Менеджер спільноти
Ця людина також працює з клієнтами, хоча посада звучить доволі інноваційно для українського ринку праці. У світі подібні фахівці спілкуються з людьми та спільнотами довкола компанії, збираючи їхні думки та відгуки, допомагаючи бізнесу ставати кращим і ближчим до своїх клієнтів.
6. Фінансовий менеджер
Навіть сьогодні, коли комп’ютери можуть обчислювати значно краще за людей, такий фахівець приймає рішення, що саме потрібно зробити з грошима, аби отримати від цього найбільше користі. Фінансовий менеджер — іще одна посада, яка незмінно залишається актуальною протягом вже багатьох років.
7. Професіонал у роботі з клієнтами
Бізнесу завжди потрібні люди, які допомагатимуть клієнтам отримувати необхідні товари та послуги. Тим паче, коли все більше процесів переходить в онлайн і потрібна людина, яка зробить все, аби клієнт залишився задоволеним послугами в мережі.
8. Внутрішній торговий представник
Сьогодні компанії все більше аналізують своїх клієнтів і визначають, хто з них дійсно готовий скористатися їхніми послугами. Коли клієнта буде знайдено, до нього напряму звертатиметься внутрішній торговий представник і переконуватиме його зробити потрібний бізнесу вибір.
9. Фахівець з електронної комерції
Онлайн-магазини вже сьогодні конкурують між собою в мережі і з кожним роком їхня боротьба тільки посилюється. Саме тому в найближчі десять років так потрібен буде фахівець з електронної комерції, який допоможе одним компаніям стати кращими за інші та сповна використати всі нові інструменти онлайн-продажів.
10. Менеджер з інновацій
Завдання цього менеджера — відслідковувати інновації і впроваджувати їх у бізнес, аби компанія працювала краще і могла залишатися на крок попереду конкурентів.
11. Фахівець із підвищення кваліфікації персоналу
Така людина вміє бачити сильні та слабкі сторони людей і допомагати їм розвиватися та ставати справжніми професіоналами своєї справи.
12. Менеджер платного трафіку
Тісно працює з Google Ads і Facebook Ads. Його робота — залучити потенційних клієнтів через правильний таргетинг реклами. Без такого експерта компанії можуть зазнати чималих збитків і програти конкуренцію, яка лише загострюється в інтернет-маркетингу.
Раніше ми писали, які професії найбільше схильні до заміни штучним інтелектом. Перекладач, історик та письменник — демонструють найвищий рівень застосовності штучного інтелекту (ШІ), тобто їхні завдання найбільше відповідають поточним можливостям технології. Про це свідчить дослідження Microsoft Research 2024−2025 років.
Водночас повідомляли про Топ-10 високооплачуваних професій у Києві. У столиці зарплатна динаміка демонструє стабільний ріст, особливо в сегментах, де затребувані висококваліфіковані спеціалісти. Київський міський центр зайнятості опублікував дані про топ-10 професій, які гарантують найвищі доходи.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесГроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
