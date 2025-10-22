0 800 307 555
Які професії стали неочікувано популярними у 2025 році

Особисті фінанси
18
Найбільше зростання кількості відгуків, якщо порівнювати вересень 2025 року з вереснем 2024-го, показала вакансія няні у категорії «Робота за кордоном». За рік кількість відгуків на цю позицію збільшилась на 346%.
OLX Робота проаналізували, на які вакансії за останній рік українці відгукувались найактивніше.

Хто в ТОПі

За темпами зростання відгуків не лише традиційно популярні робітничі професії, а й няні, рієлтори та косметологи.
Найбільший приріст показали:
  • няні за кордоном — +346% відгуків;
  • рієлтори / менеджери з продажу нерухомості — +337%;
  • інші вакансії у категорії «Робота за кордоном» — +317%.
Також різко зріс інтерес до зварювальників за кордоном (+250%), адміністраторів (+245%), юристів (+233%) і косметологів (+209%).
Стабільне зростання спостерігається і в офісних та креативних сферах:
  • офіс-менеджери,
  • оператори ПК,
  • SMM-менеджери,
  • фахівці з закупівель.
Юристи, менеджери та косметологи — наступні за зростанням популярності.
У категорії «Роздрібна торгівля / продажі» кількість відгуків на посаду адміністратора зросла на 245%, а на менеджера з роботи з клієнтами — на 230%.
Високі темпи показала й категорія «Банки / фінанси / страхування» — на вакансію юриста відгуків стало більше на 233%.
Також помітно збільшився інтерес до професії косметолога — 209% у порівнянні з минулим роком.
Помірне зростання: офіс, креатив і комунікації
У підкатегорії «Інше» у сфері «Банки / фінанси / страхування» відбулось зростання на 177%, у категорії «Кол-центри / телекомунікації» — на 161%, а у «Рекламі / дизайні / PR» — на 157%.
Кількість відгуків на вакансію менеджера із закупівель збільшилась на 150%, на SMM-менеджера — на 125%, а на різноробочого — на 114%.

Довідка Finance.ua:

  • Нині 26% українців у групі 60+ мають стабільну роботу, підробіток чи активно шукають роботу. Велика частина українців яким виповнилося 55 років, хочуть працювати та навчатися, бути частиною життя громади.
  • У 2025 році все більше шукачів роботи обирають вакансії з гнучким графіком. Водночас кількість «гнучких» пропозицій роботи в червні 2025 збільшилася на 13%, у порівнянні з червнем минулого року.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
