Які професії стали неочікувано популярними у 2025 році

Найбільше зростання кількості відгуків, якщо порівнювати вересень 2025 року з вереснем 2024-го, показала вакансія няні у категорії «Робота за кордоном». За рік кількість відгуків на цю позицію збільшилась на 346%.

OLX Робота проаналізували, на які вакансії за останній рік українці відгукувались найактивніше.

Хто в ТОПі

За темпами зростання відгуків не лише традиційно популярні робітничі професії, а й няні, рієлтори та косметологи.

Найбільший приріст показали:

няні за кордоном — +346% відгуків;

рієлтори / менеджери з продажу нерухомості — +337%;

інші вакансії у категорії «Робота за кордоном» — +317%.

Також різко зріс інтерес до зварювальників за кордоном (+250%), адміністраторів (+245%), юристів (+233%) і косметологів (+209%).

Стабільне зростання спостерігається і в офісних та креативних сферах:

офіс-менеджери,

оператори ПК,

SMM-менеджери,

фахівці з закупівель.

Юристи, менеджери та косметологи — наступні за зростанням популярності.

У категорії «Роздрібна торгівля / продажі» кількість відгуків на посаду адміністратора зросла на 245%, а на менеджера з роботи з клієнтами — на 230%.

Високі темпи показала й категорія «Банки / фінанси / страхування» — на вакансію юриста відгуків стало більше на 233%.

Також помітно збільшився інтерес до професії косметолога — 209% у порівнянні з минулим роком.

Помірне зростання: офіс, креатив і комунікації

У підкатегорії «Інше» у сфері «Банки / фінанси / страхування» відбулось зростання на 177%, у категорії «Кол-центри / телекомунікації» — на 161%, а у «Рекламі / дизайні / PR» — на 157%.

Кількість відгуків на вакансію менеджера із закупівель збільшилась на 150%, на SMM-менеджера — на 125%, а на різноробочого — на 114%.

Довідка Finance.ua:

Нині 26% українців у групі 60+ мають стабільну роботу, підробіток чи активно шукають роботу. Велика частина українців яким виповнилося 55 років, хочуть працювати та навчатися, бути частиною життя громади.

У 2025 році все більше шукачів роботи обирають вакансії з гнучким графіком. Водночас кількість «гнучких» пропозицій роботи в червні 2025 збільшилася на 13%, у порівнянні з червнем минулого року.

