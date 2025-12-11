0 800 307 555
У яких професіях найбільше зросли зарплати за останні 4 роки

Особисті фінанси
За останні чотири роки український ринок праці зазнав значних змін. У низці професій зарплати зросли на понад 200%, а деякі спеціальності майже вчетверо підвищили доходи.
Найдинамічніше зростання спостерігається у робітничих спеціальностях та сфері торгівлі. Про це свідчить дослідження OLX Робота щодо медіанних зарплат.

У кого найбільше зросли зарплати

Найбільше зросли зарплати різноробочих — на 384%, до 23 тис. грн у жовтні 2025 року. Малярі на другому місці — 47 тис. грн, що на 215% більше, ніж чотири роки тому.
До ТОП-10 за приростом також увійшли:
  • муляри — +157% (медіана з.п. 47,5 тис. грн);
  • фітнес-тренери — +151% (15 тис. грн);
  • дизайнери у PR та рекламі — +150% (25 тис. грн);
  • електрики — +145% (35 тис. грн);
  • виконроби — +144% (50 тис. грн);
  • штукатури — +140% (60 тис. грн);
  • сантехніки — +137% (41,5 тис. грн).
Як бачимо, більшість із них — робітничі професії, що відображає підвищений попит на технічних фахівців.
Інші професії з помітним приростом

Не лише десять вищевказаних професій показали значне зростання доходів. Серед інших, що виділилися зростанням, були такі:
  • маркетологи — +132% (25,5 тис. грн);
  • пекарі — +130% (30,5 тис. грн);
  • стоматологи — +129% (40 тис. грн);
  • будівельники та плиточники — +125% (45 тис. грн);
  • кур’єри — +122% (30 тис. грн);
  • менеджери готельно-ресторанної та туристичної сфери — +119% (29,5 тис. грн);
  • репетитори — +113%;
  • підсобники — +105% (22,5 тис. грн).

Тренди ринку праці

Аналітики зазначають, що найбільше зростання заробітків зафіксоване серед мерчендайзерів, різноробочих та малярів — на понад 200%, а в окремих випадках майже на 400%.
Загалом доходи виросли більш ніж удвічі у торгівлі, медицині, робітничих та творчих професіях. Це свідчить про структурні зміни на ринку праці та посилений попит на кваліфікованих спеціалістів.
Раніше ми повідомляли, що, за даними Держстату, у жовтні 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 26 913 грн.
