У яких професіях найбільше зросли зарплати за останні 4 роки

За останні чотири роки український ринок праці зазнав значних змін. У низці професій зарплати зросли на понад 200%, а деякі спеціальності майже вчетверо підвищили доходи.

Найдинамічніше зростання спостерігається у робітничих спеціальностях та сфері торгівлі. Про це свідчить дослідження OLX Робота щодо медіанних зарплат.

У кого найбільше зросли зарплати

Найбільше зросли зарплати різноробочих — на 384%, до 23 тис. грн у жовтні 2025 року. Малярі на другому місці — 47 тис. грн, що на 215% більше, ніж чотири роки тому.

До ТОП-10 за приростом також увійшли:

муляри — +157% (медіана з.п. 47,5 тис. грн);

фітнес-тренери — +151% (15 тис. грн);

дизайнери у PR та рекламі — +150% (25 тис. грн);

електрики — +145% (35 тис. грн);

виконроби — +144% (50 тис. грн);

штукатури — +140% (60 тис. грн);

сантехніки — +137% (41,5 тис. грн).

Як бачимо, більшість із них — робітничі професії, що відображає підвищений попит на технічних фахівців.

Інші професії з помітним приростом

Не лише десять вищевказаних професій показали значне зростання доходів. Серед інших, що виділилися зростанням, були такі:

маркетологи — +132% (25,5 тис. грн);

пекарі — +130% (30,5 тис. грн);

стоматологи — +129% (40 тис. грн);

будівельники та плиточники — +125% (45 тис. грн);

кур’єри — +122% (30 тис. грн);

менеджери готельно-ресторанної та туристичної сфери — +119% (29,5 тис. грн);

репетитори — +113%;

підсобники — +105% (22,5 тис. грн).

Тренди ринку праці

Аналітики зазначають, що найбільше зростання заробітків зафіксоване серед мерчендайзерів, різноробочих та малярів — на понад 200%, а в окремих випадках майже на 400%.

Загалом доходи виросли більш ніж удвічі у торгівлі, медицині, робітничих та творчих професіях. Це свідчить про структурні зміни на ринку праці та посилений попит на кваліфікованих спеціалістів.

Раніше ми повідомляли , що, за даними Держстату, у жовтні 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 26 913 грн.

