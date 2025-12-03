В Україні зросла середня зарплата: де платять найбільше Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

В Україні зросла середня зарплата: де платять найбільше

У жовтні 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 26 913 грн. Показник зріс на 1,1% у порівнянні з вереснем, коли середня зарплата була 26 623 грн.

Про це повідомляє Державна служби статистики України.

Станом на 1 листопада 2025 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати по Україні залишається критичною і становить 3,7 млрд грн.

Регіональні відмінності

Регіони із найвищою середньою зарплатою:

Київ — 40 738 грн;

Луганська область — 30 675 грн;

Дніпропетровська область — 27 892 грн.

Регіони із найнижчою середньою зарплатою:

Чернівецька область — 19 343 грн;

Кіровоградська область — 19 920 грн;

Чернігівська область — 20 561 грн.

Інфографіка: Держстат

Зарплати за сферами

Найвищі зарплати:

ІТ-сфера — 65 047 грн;

Фінанси та страхування — 43 609 грн;

Професійна, наукова і технічна діяльність — 36 092 грн.

Найнижчі доходи отримують працівники сфери освіти — 16 984 грн.

Інфографіка: Держстат

За даними Держстату, у жовтні 2025 року середньооблікова чисельність штатних працівників становила 5,339 млн осіб (-0,2% порівняно з вереснем цього року). З них у промисловості працювали 1,205 млн (-0,2% до показника вересня).

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дослідження robota.ua писав , що переважна більшість роботодавців (54%) уже зараз планують підвищувати зарплати співробітникам у наступному році. Ще 38% розглядають таку можливість, але поки без остаточного рішення.

20 до 30 тисяч гривень. Ще 30% хотіли б заробляти 30 000−50 000 грн. Для 19% комфортною є зарплата від 50 000 грн. Помірні доходи 10 000−20 000 грн підходять 17% респондентів, а до 10 000 грн готові отримувати лише 4%. Аналітики OLX Робота повідомляли , що найбільш прийнятним для більшості опитаних українців (31%) є рівень заробітної плати у межах. Ще 30% хотіли б заробляти 30 000−50 000 грн. Для 19% комфортною є зарплата від 50 000 грн. Помірні доходи 10 000−20 000 грн підходять 17% респондентів, а до 10 000 грн готові отримувати лише 4%.

