В Україні зросла середня зарплата: де платять найбільше
У жовтні 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 26 913 грн. Показник зріс на 1,1% у порівнянні з вереснем, коли середня зарплата була 26 623 грн.
Про це повідомляє Державна служби статистики України.
Станом на 1 листопада 2025 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати по Україні залишається критичною і становить 3,7 млрд грн.
Регіональні відмінності
Регіони із найвищою середньою зарплатою:
- Київ — 40 738 грн;
- Луганська область — 30 675 грн;
- Дніпропетровська область — 27 892 грн.
Регіони із найнижчою середньою зарплатою:
- Чернівецька область — 19 343 грн;
- Кіровоградська область — 19 920 грн;
- Чернігівська область — 20 561 грн.
Зарплати за сферами
Найвищі зарплати:
- ІТ-сфера — 65 047 грн;
- Фінанси та страхування — 43 609 грн;
- Професійна, наукова і технічна діяльність — 36 092 грн.
Найнижчі доходи отримують працівники сфери освіти — 16 984 грн.
За даними Держстату, у жовтні 2025 року середньооблікова чисельність штатних працівників становила 5,339 млн осіб (-0,2% порівняно з вереснем цього року). З них у промисловості працювали 1,205 млн (-0,2% до показника вересня).
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дослідження robota.ua писав, що переважна більшість роботодавців (54%) уже зараз планують підвищувати зарплати співробітникам у наступному році. Ще 38% розглядають таку можливість, але поки без остаточного рішення.
Аналітики OLX Робота повідомляли, що найбільш прийнятним для більшості опитаних українців (31%) є рівень заробітної плати у межах 20 до 30 тисяч гривень. Ще 30% хотіли б заробляти 30 000−50 000 грн. Для 19% комфортною є зарплата від 50 000 грн. Помірні доходи 10 000−20 000 грн підходять 17% респондентів, а до 10 000 грн готові отримувати лише 4%.
