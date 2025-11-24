0 800 307 555
54% роботодавців підвищать зарплати у 2026 році — опитування

Особисті фінанси
151
Бізнес готується до складного року, але більшість компаній все ж планують підвищувати зарплати.
Про це свідчить дослідження robota.ua.
Опитування показало, що роботодавці з обережним оптимізмом дивляться на 2026-й: попри невизначеність і песимістичні прогнози, більшість готуються індексувати зарплати та інвестувати в розвиток.

Зарплати: що планують на 2026-й

  • Переважна більшість роботодавців (54%) уже зараз планують підвищувати зарплати співробітникам у наступному році.
  • Ще 38% розглядають таку можливість, але поки без остаточного рішення.
  • Лише 8% компаній заявили, що не планують переглядати рівень оплати праці у 2026 році.
Економічні прогнози

За опитуванням, настрої підприємців залишаються обережними:
  • 55% очікують погіршення економічної ситуації порівняно з 2025 роком,
  • 22% прогнозують непередбачуваність,
  • а 14% — стабільність без змін.
Кадрова політика та розширення

Аналітики зафіксували, що 46% компаній не планують змін політики найму. 30% збираються наймати вибірково, а 20% — активно розширювати команду. Скорочення персоналу планує лише 4% бізнесів.
Попри виклики, 44% планують частково або обережно розширювати бізнес у 2026 році. 28% готові до активного розвитку. 24% залишать усе без змін, а 4% — готуються до скорочення.
Інвестиційні пріоритети на 2026 рік

Як показало опитування, у фокусі інвестицій в українських компаній:
  • нові продукти та послуги — 48%;
  • впровадження AI та автоматизація — 40%;
  • маркетинг і просування — 40%;
  • вихід на нові ринки — 37%;
  • розвиток команди — 36%.
Водночас 15% поки не планують інвестувати взагалі, що підкреслює обережність частини бізнесу.
Раніше ми повідомляли, що пасивні інвестиції дозволяють зберігати і примножувати капітал без щоденного контролю бізнесу. За посиланням поділилися 5 варіантами пасивних інвестицій у бізнес.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
