54% роботодавців підвищать зарплати у 2026 році — опитування
Бізнес готується до складного року, але більшість компаній все ж планують підвищувати зарплати.
Про це свідчить дослідження robota.ua.
Опитування показало, що роботодавці з обережним оптимізмом дивляться на 2026-й: попри невизначеність і песимістичні прогнози, більшість готуються індексувати зарплати та інвестувати в розвиток.
Зарплати: що планують на 2026-й
- Переважна більшість роботодавців (54%) уже зараз планують підвищувати зарплати співробітникам у наступному році.
- Ще 38% розглядають таку можливість, але поки без остаточного рішення.
- Лише 8% компаній заявили, що не планують переглядати рівень оплати праці у 2026 році.
Економічні прогнози
За опитуванням, настрої підприємців залишаються обережними:
- 55% очікують погіршення економічної ситуації порівняно з 2025 роком,
- 22% прогнозують непередбачуваність,
- а 14% — стабільність без змін.
Кадрова політика та розширення
Аналітики зафіксували, що 46% компаній не планують змін політики найму. 30% збираються наймати вибірково, а 20% — активно розширювати команду. Скорочення персоналу планує лише 4% бізнесів.
Попри виклики, 44% планують частково або обережно розширювати бізнес у 2026 році. 28% готові до активного розвитку. 24% залишать усе без змін, а 4% — готуються до скорочення.
Інвестиційні пріоритети на 2026 рік
Як показало опитування, у фокусі інвестицій в українських компаній:
- нові продукти та послуги — 48%;
- впровадження AI та автоматизація — 40%;
- маркетинг і просування — 40%;
- вихід на нові ринки — 37%;
- розвиток команди — 36%.
Водночас 15% поки не планують інвестувати взагалі, що підкреслює обережність частини бізнесу.
Раніше ми повідомляли, що пасивні інвестиції дозволяють зберігати і примножувати капітал без щоденного контролю бізнесу. За посиланням поділилися 5 варіантами пасивних інвестицій у бізнес.
