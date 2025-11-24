54% роботодавців підвищать зарплати у 2026 році — опитування Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Бізнес готується до складного року, але більшість компаній все ж планують підвищувати зарплати.

Опитування показало, що роботодавці з обережним оптимізмом дивляться на 2026-й: попри невизначеність і песимістичні прогнози, більшість готуються індексувати зарплати та інвестувати в розвиток.

Зарплати: що планують на 2026-й

Переважна більшість роботодавців (54%) уже зараз планують підвищувати зарплати співробітникам у наступному році.

Ще 38% розглядають таку можливість, але поки без остаточного рішення.

Лише 8% компаній заявили, що не планують переглядати рівень оплати праці у 2026 році.

Економічні прогнози

За опитуванням, настрої підприємців залишаються обережними:

55% очікують погіршення економічної ситуації порівняно з 2025 роком,

22% прогнозують непередбачуваність,

а 14% — стабільність без змін.

Кадрова політика та розширення

Аналітики зафіксували, що 46% компаній не планують змін політики найму. 30% збираються наймати вибірково, а 20% — активно розширювати команду. Скорочення персоналу планує лише 4% бізнесів.

Попри виклики, 44% планують частково або обережно розширювати бізнес у 2026 році. 28% готові до активного розвитку. 24% залишать усе без змін, а 4% — готуються до скорочення.

Інвестиційні пріоритети на 2026 рік

Як показало опитування, у фокусі інвестицій в українських компаній:

нові продукти та послуги — 48%;

впровадження AI та автоматизація — 40%;

маркетинг і просування — 40%;

вихід на нові ринки — 37%;

розвиток команди — 36%.

Водночас 15% поки не планують інвестувати взагалі, що підкреслює обережність частини бізнесу.

