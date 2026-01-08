Кабмін схвалив стратегію зайнятості населення до 2030 року: що вона передбачає Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів схвалив Стратегію зайнятості населення України на період до 2030 року, а також операційний план заходів із реалізації Стратегії у 2026−2028 роках.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Основні цілі Стратегії

Згідно з ухваленим документом, Стратегія визначає пріоритети державної політики у сфері зайнятості. Вони спрямовані на забезпечення соціально-економічного розвитку держави та збереження людського капіталу в Україні.

Серед ключових завдань Стратегії:

подолання дефіциту кадрів для економічного відновлення;

формування інклюзивного ринку праці;

розвиток гідних умов праці;

розширення можливостей для зайнятості населення з урахуванням демографічних викликів.

Підходи до реалізації державної політики

Документ передбачає реалізацію державної політики зайнятості на основі аналізу даних, використання сучасних цифрових інструментів ринку праці та діяльності ефективних державних інституцій.

Окремо наголошується на партнерстві з учасниками соціального діалогу та бізнесом, а також на поступовому наближенні національної системи зайнятості до стандартів Європейського Союзу.

Крім Стратегії, уряд затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2026−2028 роки. Документ визначає практичні кроки впровадження державної політики у сфері зайнятості в середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має стати основою реформи ринку праці. Що змінює документ:

кодекс закріплює вісім ознак трудових відносин. Це має зменшити правову невизначеність і сприяти детінізації зайнятості;

кількість типів трудових договорів збільшується з шести до дев’яти. Документ регулює сучасні формати зайнятості, зокрема дистанційну та надомну роботу, а також роботу з нефіксованим робочим часом;

електронні документи у сфері трудових відносин прирівнюються до паперових;

запроваджується прозорий механізм визначення мінімальної зарплати, відповідно до стандартів ЄС. Мінімальний рівень визначатиметься як відсоток від середньої заробітної плати, який встановлюватиме уряд;

кодекс закріплює право працівників з дітьми на гнучкі форми зайнятості, зокрема дистанційну роботу та роботу вдома;

передбачено впровадження ризик-орієнтованого підходу до перевірок;

проєкт кодексу вводить учнівський трудовий договір, який має забезпечити безпечне поєднання навчання та першого місця роботи.

