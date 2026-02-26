Індексація пенсій у березні 2026 року: уряд ухвалив розміри доплат Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік

З 1 березня пенсії та страхові виплати для мільйонів українців буде проіндексовано на 12,1%.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін», — заявила Свириденко.

Крім того, Кабінет Міністрів також продовжує практику індексації пенсій, призначених упродовж 2021−2025 років. «Це відновлює справедливість для тих пенсіонерів, чиї виплати раніше не підпадали під індексацію», — додала прем’єр-міністерка.

Які виплати підлягають індексації

Перерахунок відбудеться автоматично та охопить більшість основних видів пенсій, зокрема:

пенсії за віком;

військові пенсії;

пенсії по інвалідності;

пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

спеціальні пенсії колишніх працівників органів місцевого самоврядування;

пенсії державних службовців;

пенсії наукових працівників.

Також буде проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

Крім того, індексація стосуватиметься страхових виплат громадянам, які постраждали від нещасних випадків на виробництві.

Перерахунок для працюючих пенсіонерів

З 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого страхового стажу та заробітної плати.

«Усі виплати забезпечені в межах бюджету Пенсійного фонду. Держава послідовно виконує свої соціальні зобов’язання і продовжує турбуватися про людей, забезпечуючи своєчасне підвищення пенсій навіть в умовах війни», — підсумувала Свириденко.

Як зміняться мінімальні пенсії

пенсії зростуть щонайменше на 100 гривень і не більше ніж на 2 595 гривень. Як уточнили в Міністерстві соціальної політики, після перерахунку

«Це рішення ґрунтується на чіткій формулі та забезпечує прозорий перерахунок виплат для мільйонів громадян», — зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

За його словами, розмір індексації визначається за формулою, закріпленою законодавством, відповідно до якої коефіцієнт на 50% залежить від інфляції за попередній рік (8% у 2025 році) і на 50% — від зростання середньої заробітної плати за три роки (16,1%), що в підсумку сформувало коефіцієнт індексації на рівні 12,1%.

Мінімальні пенсійні виплати зростуть:

для пенсіонерів віком 80 років і більше за наявності не менше 25 років стажу у чоловіків і 20 років у жінок, а також пенсіонерів у віці від 65 років і більше, які не працюють і мають повний страховий стаж (35/30 років відповідно), мінімальний розмір пенсії зросте з 3758 грн до 4213 грн;

для пенсіонерів віком понад 70 років із повним страховим стажем — з 3613 грн до 4050 гривень;

для пенсіонерів віком до 70 років із повним страховим стажем — з 3323 грн до 3725 грн, а для пенсіонерів з меншим страховим стажем — з 3038 грн до 3406 грн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в деяких пенсіонерів розмір виплат не зміниться у березні. Пенсії, встановлені на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, або у максимальному розмірі (10 прожиткових мінімумів), не індексуються, адже їх розміри уже були переглянуті з 1 січня 2026 року після підвищення прожиткового мінімуму. Також без змін залишаться виплати отримувачам спецпенсій (прокурорам та суддям у відставці).

Перерахунок відбудеться автоматично, тож звертатися до ПФУ не потрібно.

