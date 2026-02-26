Скільки податків із доходів сплачують українці, і як зекономити
У січні 2026 року понад 621,9 тис. українців сплатили до бюджету 48,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це на 14,2% більше, ніж у січні минулого року, коли було сплачено 42,3 млрд грн.
Про це свідчать дані податкової.
Регіональні лідери
Найбільші суми ПДФО сплатили жителі:
- Київ — 11,6 млрд грн
- Дніпропетровська область — 4,8 млрд грн
- Львівська область — 3,2 млрд грн
- Київська область — 2,9 млрд грн
Як повернути частину податку
Платники ПДФО можуть отримати компенсацію частини сплаченого податку, якщо протягом року здійснювали певні витрати.
Основні категорії:
- освіта — оплата навчання себе або членів сім’ї (дошкільна, загальна середня, професійно-технічна, вища освіта);
- оренда житла — для ВПО, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- медицина — витрати на допоміжні репродуктивні технології;
- іпотека — відсотки за іпотечним кредитом;
- благодійність — внески до неприбуткових організацій;
- страхування — внески за договорами довгострокового страхування життя.
Як отримати податкову знижку
Для повернення коштів потрібно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до податкової служби за місцем реєстрації або онлайн через Електронний кабінет платника.
Подати декларацію можна до кінця поточного року за минулий календарний рік.
Раніше ми повідомляли, що хоч в Україні ідіє механізм, що дозволяє громадянам повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), проте користуються ним лише одиниці. Чому механізм відшкодування не працює ефективно — читайте тут.
Поділитися новиною
Також за темою
Онлайн-рахунок для юросіб: що пропонують банки на старті 2026 року
Кому із пенсіонерів у Польщі можуть «урізати» виплати
Скільки податків із доходів сплачують українці, і як зекономити
Чеський бізнес попереджає про наслідки відтоку українців
Нові суми судового збору та адмінпослуг у 2026 — що треба знати
Одноразова допомога 200 тис. злотих замість 800 Плюс в Польщі — деталі