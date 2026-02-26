0 800 307 555
Скільки податків із доходів сплачують українці, і як зекономити

Особисті фінанси
53
Платники ПДФО можуть скористатись податковою знижкою
У січні 2026 року понад 621,9 тис. українців сплатили до бюджету 48,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це на 14,2% більше, ніж у січні минулого року, коли було сплачено 42,3 млрд грн.
Про це свідчать дані податкової.

Регіональні лідери

Найбільші суми ПДФО сплатили жителі:
  • Київ — 11,6 млрд грн
  • Дніпропетровська область — 4,8 млрд грн
  • Львівська область — 3,2 млрд грн
  • Київська область — 2,9 млрд грн

Як повернути частину податку

Платники ПДФО можуть отримати компенсацію частини сплаченого податку, якщо протягом року здійснювали певні витрати.
Основні категорії:
  • освіта — оплата навчання себе або членів сім’ї (дошкільна, загальна середня, професійно-технічна, вища освіта);
  • оренда житла — для ВПО, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • медицина — витрати на допоміжні репродуктивні технології;
  • іпотека — відсотки за іпотечним кредитом;
  • благодійність — внески до неприбуткових організацій;
  • страхування — внески за договорами довгострокового страхування життя.
Як отримати податкову знижку

Для повернення коштів потрібно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до податкової служби за місцем реєстрації або онлайн через Електронний кабінет платника.
Подати декларацію можна до кінця поточного року за минулий календарний рік.
Раніше ми повідомляли, що хоч в Україні ідіє механізм, що дозволяє громадянам повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), проте користуються ним лише одиниці. Чому механізм відшкодування не працює ефективно — читайте тут.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиГроші
