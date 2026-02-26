Скільки податків із доходів сплачують українці, і як зекономити Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Платники ПДФО можуть скористатись податковою знижкою

У січні 2026 року понад 621,9 тис. українців сплатили до бюджету 48,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це на 14,2% більше, ніж у січні минулого року, коли було сплачено 42,3 млрд грн.

Про це свідчать дані податкової

Регіональні лідери

Найбільші суми ПДФО сплатили жителі:

Київ — 11,6 млрд грн

Дніпропетровська область — 4,8 млрд грн

Львівська область — 3,2 млрд грн

Київська область — 2,9 млрд грн

Як повернути частину податку

Платники ПДФО можуть отримати компенсацію частини сплаченого податку, якщо протягом року здійснювали певні витрати.

Основні категорії:

освіта — оплата навчання себе або членів сім’ї (дошкільна, загальна середня, професійно-технічна, вища освіта);

оренда житла — для ВПО, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;

медицина — витрати на допоміжні репродуктивні технології;

іпотека — відсотки за іпотечним кредитом;

благодійність — внески до неприбуткових організацій;

страхування — внески за договорами довгострокового страхування життя.

Як отримати податкову знижку

Для повернення коштів потрібно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до податкової служби за місцем реєстрації або онлайн через Електронний кабінет платника.

Подати декларацію можна до кінця поточного року за минулий календарний рік.

